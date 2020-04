Boris Johnson, en la UCI tras empeorar su situación por el coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johson, ha sido ingresado en la UCI del Hospital St Thomas en Londres esta noche después que empeorara su salud por el coronavirus. Un portavoz de Downing Street ha recordado que desde el domingo, Johson se encontraba hospitalizado tras varios días con síntomas de coronavirus enn principio leves pero que no remitían.

Durante este tarde, sin embargo, la situación del primer ministro “ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital”, ha dicho el portavoz.

En los últimos Downing Street ha intentado en todo momento quitar gravedad a la situación explicando que ni siquiera fue trasladado en ambulancia al hospital. No obstante, según habían informado los medios locales, la condición parecía ser más compleja de lo que presentaba la versión oficial, ya que la fiebre y la tos seca persistía y el “premier”, de 55 años, había tenido que ser tratado con respirador ante la falta de oxígeno.

Desde el Número 10 insistieron hoy en que Johnson seguía al frente del Gobierno y, en todo momento, se le estaba actualizando sobre la situación. El protagonista publicó también un mensaje en su cuenta de Twitter recalcando que se encontraba “trabajando” y con “buen ánimo”. La reunión rutinaria del Gabinete de los martes ha sido pospuesta para evitar la simbólica imagen de cesión de timón. Sus aliados comparan al líder “tory” con sus tantas veces venerado Winston Churchill. Sin embargo, no son pocas las voces que consideran que, ante la excepcionalidad de las circunstancias, ha llegado el momento de delegar y dejar que, hasta que se recupere, sean otros los que gestionen una pandemia que, al cierre de esta edición, había dejado en el Reino Unido 5.373 víctimas mortales (439 en las últimas 24 horas).

El agravamiento del “premier” se produce horas después de que Carrie Symonds, su prometida, confirmase que también está contagiada de coronavirus. Después de haber pasado los últimos días en la cama con síntomas del Covid-19. Symonds, que a sus 32 años espera un hijo de Boris Johnson, no compartía las mismas habitaciones, ya que éste estabaaislado desde que se le detectara la enfermedad.

No obstante, después de siete días de descanso, Symonds dice sentirse mejor. “Pasé la semana pasada en cama con los principales síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme una prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando”, ha declarado.