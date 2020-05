El reconocimiento facial permite resolver un secuestro 32 años después

Las autoridades chinas pusieron en marcha un sistema de reconocimiento facial para tener controlada a la población y para ayudar a identificar a delincuentes y a resolver casos abiertos. Uno de estos casos es el de Mao Yin, que fue arrancado de los brazo de su familia en 1988 cuando apenas tenía dos años y se convirtió en uno de los casos de secuestro que más ha conmocionado a la sociedad china. Mao Yin desapareció en Xian, la capital de la provincia de Shaanxi y fue vendido a otra familia que lo crió como su propio hijo. Le dieron un hogar y un nombre nuevo, Gu Ningning.

Pero la familia y las autoridades policiales no se dieron por vencidas y lograron que sus padres, Li Jingzhi y Mao Zhenjing, se pudieran reencontrar con su hijo y cerrar un caso que mantuvo en vilo a todo un país y que cuando parecía que nunca se resolvería, tuvo un final feliz. Para estar a la altura del acontecimiento, la televisión estatal se ha volcado con el caso y emitió en directo la conferencia de prensa ofrecida para dar la buena noticia, informa “South China Mourning Post”.

La resolución del caso ha sido posible gracias al software de reconocimiento facial. A principios de este mes de mayo, la policía analizó fotos antiguas del niño y haciendo una recreación de como sería ahora. Después, utilzaron esa imágen para rastrear a Mao y dieron rápidamente con él. Ahora dirige un negocio de productos de decoración para el hogar. Para confirmar que se trataba realmente de aquel niño desaparecido en 1988, le realizaron la prueba de ADN. Y no había duda, el caso estaba resuelto.

La policía le comunicó la buena nueva a la familia el día de la madre, que se echó a llorar: "Es el mejor regalo que he recibido en el día de la madre”, dijo a la televisión estatal. En la comparecencia ante los medios, la pareja no dejaba de llorar mientras abrazaba a su hijo. No le soltaban, como si temieran que alguien se lo volviera a llevar. Su madre dijo “ya no quiero separarme de él” y Mao anunció que pronto se iría a vivir con sus padres biológicos.

Desapareció en 1988 cerca del hotel Jinling en Xian después de que su padre lo dejara solo durante unos minutos para ir a buscar agua. Esa negligencia fue el inicio de una pesadilla que ha durado 32 años, en los que han buscado por todo el país y han distribuido más de 100.000 carteles.

El gran incremento de las desapariciones de niños en todo el país, hizo que su madre apareciera en 1999 en la televisión china utilizara este caso para conciencias sobre esta tremenda realidad. “Espero que mi hijo pueda ver uno de estos programas algún día”, dijo en esa ocasión.

Li no cesó de buscar a Mao por todo el país y en 2007 se convirtió en voluntaria de la onegé “Baby Come Home”, que busca a niños secuestrados y que ha ayudado a más de 20 familias a encontrar a sus familiares desaparecidos. “Como en ese momento había estado buscando a mi hijo durante más de dos décadas, sabía lo difícil que podía ser para los demás y podría ayudarles. También me preguntaba si alguien podría darle la misma ayuda a mi hijo para encontrarse con nosotros".

Durante todo este tiempo, la familia ha rastreado más de 300 pistas, falsas en su mayoría, y ninguna de ellas

sirvió para dar con con Mao.

El caso ha sido resuelto y se sabe poco de la familia que lo adoptó, lo único que ha trascendido es que pagaron por el 6.000 yuanes, lo que a día de hoy serían algo menos de 800 euros. El niño creció en la provincia vecina de Sichuan y fue a la universidad antes de montar su propio negocio de decoración.

En 2009, el Ministerio de Seguridad Pública de China creó una base de datos de ADN, que ha permitido resolver el secuestro de unos 6.300 niños en poco más de una década.

En esta misma línea de trabajo, el ministerio lanzó en 2016 “Reunion”, un sistema de seguimiento on line, que ha permitido encontrar a otros 4.385 de los 4.467 casos de denunciados de niños desaparecidos, según Gong Zhiyong, subdirector de la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública.