¿Cuánto sabes de Europa? Responde a las preguntas de este test y comprueba tus conocimientos

El continente europeo no solo se encuentra repleto de historia, arte y cultura, sino que también es un mosaico de pueblos, lenguas y tradiciones que conviven en una extensión de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Aunque ocupa el segundo lugar como el más pequeño en superficie -solo por delante de Oceanía-, alberga a más de 740 millones de personas, repartidas en casi medio centenar de países con identidades, sistemas políticos y realidades sociales muy diferentes .

Desde las costas del Atlántico hasta los Montes Urales, Europa abarca una diversidad geográfica, climática y cultural difícil de igualar. Es el hogar de la Unión Europea, uno de los bloques políticos y económicos más influyentes del planeta, y ha sido testigo de algunos de los episodios más decisivos de la historia mundial, desde la Antigua Grecia hasta la construcción de un espacio común basado en la paz y la cooperación.

Pero... ¿Cuánto sabes realmente del viejo continente? Pon a prueba tus conocimientos con este test.

Demuestra cuánto sabes de Europa con el siguiente test: responde a las preguntas y pon a prueba tus conocimientos

1. ¿Cuál es el río más largo del continente europeo? a)Volga, b)Dnieper, c) Danubio

2. ¿Qué país es considerado el más pequeño de Europa? a) San Marino, b) Ciudad del Vaticano, c) Liechtenstein

3. ¿Cuál es el pico más alto de Europa? a) Mont Blanc, b) Dykh-Tau, c) Monte Elbrús

4. ¿De qué otra forma se puede hacer referencia al continente? a) El Nuevo Continente, b) El Viejo Contienente, c) El Nuevo Mundo

5. ¿Qué extensión de agua no ejerce como frontera natural entre Europa y otros continentes? a) Océano Pacífico, b)Mar Mediterráneo, c) Mar del Norte

6. ¿Cuál es el país más grande Europa? a) Rusia, b) Ucrania c) Francia

7. ¿Cuál es el punto más bajo de Europa? a)Mar Caspio, b)Zuidplaspolder c)Lammefjord

8. ¿Quién era Europa? a)Una diosa griega, b) Una reina romana, c) Una princesa fenicia

9. ¿Cuál fue la guerra más duradera de Europa? a) La guerra de los Cien Años, b) La guerra de los Treinta Años, c) Las Guerras Napoleónicas

10. ¿Qué estrecho separa Europa de África? a) Estrecho de Bering, b) canal de la Mancha, c) Estrecho de Gibraltar

11.¿Cuál de estas cordilleras marca el límite natural entre Europa y Asia? a) Alpes, b) Cárpatos, c) Montes Urales

12. ¿Qué mar baña las costas del sur de Europa? a) Mar Báltico, b) Mar Mediterráneo, c) Mar de Barents

13. ¿Cuál es el lago más grande de Europa? a) Lago Ginebra, b) Lago Balatón, c) Lago Ladoga

14. ¿Qué idioma europeo tiene más hablantes nativos? a) Alemán, b) Francés, c) Ruso

15. ¿Cuál de estas ciudades está situada en dos continentes, Europa y Asia? a) Ankara, b) Estambul, c) Moscú

Comprueba cuánto sabes de Europa: estas son las respuestas a las preguntas del test

1. a) Volga. Es el río más largo de Europa, con más de 3.500 km, y recorre buena parte de Rusia.

2. b) Ciudad del Vaticano. Es el Estado más pequeño de Europa (y del mundo), con menos de 1 km².

3. c) Monte Elbrús. Con 5.642 metros, se ubica en el Cáucaso y es el punto más alto del continente.

4. b) El Viejo Continente. Europa es conocida así por ser cuna de civilizaciones antiguas como Grecia y Roma.

5. a) Océano Pacífico. No limita con Europa; lo hacen el Atlántico, el Ártico y algunos mares interiores.

6. a) Rusia. Abarca la mayor extensión territorial europea, aunque gran parte de su territorio está en Asia.

7. a) Mar Caspio. Su nivel está por debajo del mar, convirtiéndolo en el punto más bajo de Europa.

8. c) Una princesa fenicia. Según la mitología, Zeus raptó a Europa y le dio su nombre al continente.

9. a) La guerra de los Cien Años. Duró en realidad 116 años (1337–1453), entre Inglaterra y Francia.

10. c) Estrecho de Gibraltar. Separa Europa (España) de África (Marruecos).

11. c) Montes Urales. Marcan el límite geográfico convencional entre Europa y Asia en Rusia.

12. b) Mar Mediterráneo. Baña las costas del sur de Europa, como Italia, España y Grecia.

13. c) Lago Ladoga. Ubicado en Rusia, es el lago más grande de Europa en superficie.

14. c) Ruso. Es el idioma con más hablantes nativos en Europa, superando los 100 millones.

15. b) Estambul. Es la única ciudad situada en dos continentes: Europa y Asia, separada por el estrecho del Bósforo.