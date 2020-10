Un hombre está siendo juzgado estos días en el sur de Alemania como acusado del homicidio del hijo de ocho meses de su pareja. El detenido alegó que la muerte del pequeño Luca fue accidental y su pareja, la madre de la criatura, apoyó su versión tal y como recoge ‘Bild’.

Dominik S., el individuo de 23 años acusado de matar al bebé, se había quedado cuidándole. Estaba viendo una película en Netflix y el insistente llanto del niño no le permitía escuchar bien los diálogos. Ante la desesperación, el hombre perdió los papeles y asfixió al hijo de su pareja con la manta del sofá, según ha demostrado el fiscal en el juicio que empezó ayer en el tribunal de distrito de Würzburg, aportando pruebas como restos de la lana de la manta en la boca del pequeño y la autopsia.

El fiscal lo acusó de homicidio gracias a las pruebas obtenidas de la autopsia de Luca y las conversaciones que mantuvo Dominik con sus amigos sobre su odio hacia el bebé: “El puto niño no me deja ni ver la película” y sus mensajes de voz que el juez Claus Barthel le ha reprochado: “Llamas al niño ‘nigger baby’, ‘mocoso’. Los gritos del pequeño no solo te molestaron sino que te volvieron agresivo. Afirmaste que si el pequeño grita así, tendrá algunos moratones en su trasero, tendrá que aprender a obedecer”.

Por su parte, el acusado defiende otra versión de los hechos, apoyado por la madre del bebé, que ha declarado que cuando volvió a casa el niño todavía estaba vivo. Más tarde, y siguiendo con su testimonio, Dominik aseguró que se acercó a la cuna porque lloraba y lo arropó, envolviéndolo hasta el cuello y «posiblemente demasiado apretado». Quedará por ver si la versión del fiscal tiene más credibilidad que la defensa del acusado.