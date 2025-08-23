La Guardia Nacional de EE UU desplegada en Washington para combatir la delincuencia portará armas "pronto"

Los soldados de la Guardia Nacional, desplegados recientemente en Washington por el presidente Donald Trump, podrán coemnzar a portar armas "pronto", según informaciones proporcionadas por un alto cargo del Departamento de Defensa estadounidense.

Esta movilización se enmarca en un esfuerzo por combatir lo que Trump ha descrito como una creciente delincuencia en la capital del país.

La decisión de armar a estos soldados se comunicó este viernes, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Washington, donde el presidente ha denunciado la presencia de "pandillas violentas" que, a su juicio, amenazan la tranquilidad y el orden público.

Unos actos justificados por parte del gobierno americano

La fuente anónima del Pentágono declaró: "Sobre orden del ministro de Defensa, los miembros de la Guardia Nacional, en apoyo a la misión de disminuir el índice delictivo en la capital de nuestro país, pronto estarán en servicio con sus armas".

Esta medida se produce pese a la controversia generada por la movilización de las fuerzas de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, la cual ha sido considerada por muchos analistas como una inusual militarización de la seguridad civil en un área urbana. Trump ha insistido en que esta acción es necesaria para abordar lo que él califica de una crisis de seguridad, en la que las calles de Washington están "invadidas" por la violencia y el crimen.

A principios de esta semana, el presidente había elaborado un discurso en el que justificaba la intervención militar, argumentando que era un paso esencial para "limpiar" las calles de la violencia, una de sus promesas principales durante su mandato. Su administración ha enfatizado la importancia de colocar esta cuestión bajo control gubernamental para garantizar el orden en la ciudad.