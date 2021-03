Italia y Francia volverán a vacunar con AstraZeneca

Las autoridades sanitarias de Italia y Francia reanudarán la vacunación con AstraZeneca si el jueves la Agencia Europea del Medicamento (EMA) mantiene su recomendación positiva sobre el fármaco contra el coronavirus. Así lo han decidido el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras una conversación telefónica mantenida este martes, informó el Gobierno italiano en una nota. ”El primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, intercambiaron puntos de vista sobre la decisión tomada en muchos países europeos, entre ellos Italia y Francia, de suspender la administración de la vacuna AstraZeneca”, se lee en la nota. ”Se trata de una medida temporal y cautelar que se prolongará hasta el jueves 18 de marzo, a la espera de la conclusión del análisis adicional realizado por la Agencia Europea de Medicamentos”, añade.

El Ejecutivo italiano considera alentadoras las declaraciones preliminares de la directora de la EMA, Emer Cooke, de este martes, que ha dicho que no ve “vínculos” de la vacuna de AstraZeneca con la aparición de algunos casos de trombosis y embolias, y sigue “firmemente convencida” de que sus “beneficios” en combatir la COVID-19 superan “los riesgos”.

Castex. dispuesto a vacunarse para dar ejemplo

El primer ministro francés, Jean Castex, dijo estar dispuesto a inyectársela para dar ejemplo. “Hasta ahora me decía que me vacunaría cuando fuera mi turno, sin atajos (...) Ante esta situación me planteo vacunarme (con la vacuna de AstraZenaca) rápidamente, para mostrar a nuestros conciudadanos que la vacuna es nuestra puerta de salida”, aseguró el jefe de Gobierno a la televisión BFMTV.

La EMA dijo el lunes que sus expertos están “analizando con gran detalle todos los datos disponibles” de los casos de tromboembolismo en pacientes vacunados con AstraZeneca y que anunciará el jueves sus conclusiones. En caso de que sean positivas, los líderes de Italia y Francia están “listos para reiniciar rápidamente la administración de la vacuna AstraZeneca”.

Alemania, España, Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria, Irlanda y Países Bajos han suspendido el uso de la vacuna, mientras que varios, como Austria, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo, retiraron un lote en concreto al detectar casos de trombosis. Italia ha inoculado por el momento 6,8 millones de dosis de distintas vacunas de coronavirus y más de 2 millones de personas ya están inmunizadas, al haber recibido las dos que se necesitan.

El Gobierno italiano de Mario Draghi ha reiterado en varias ocasiones en los últimos días que Italia debe incrementar el ritmo de vacunación para lograr la inmunidad de grupo lo antes posible, y el responsable de gestionar la emergencia, el militar Francesco Paolo Figliuolo, se ha fijado como objetivo inocular 500.000 dosis diarias y tener al 80 % de la población vacunada para septiembre. Fuentes del Gobierno italiano indicaron hoy que el bloqueo de la vacunación con AstraZeneca puede durar cuatro días, hasta que la EMA se pronuncie, y que “el impacto estimado puede ser de 200.000 vacunas menos”. ”Si se reanuda AstraZeneca a partir del 18 de marzo, la ralentización puede recuperarse en un par de semanas, también gracias al aumento de la cantidad de vacuna Pfizer, estimada en 707.850 dosis”, han sostenido las fuentes.

El titular de Sanidad de Italia, Roberto Speranza, participó este martes en la reunión informal de ministros de Salud de la Unión Europea, en la que se debatieron medidas coordinadas para combatir la pandemia y la situación de la campaña de vacunación a la espera de la decisión de la EMA, informó el ministerio italiano en una nota. EFE