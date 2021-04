Suenan tambores de guerra en el este de Europa. El despliegue de 100.000 soldados rusos junto a la frontera con Ucrania ha desatado todas las alarmas en Occidente y en Kiev, donde consideran totalmente inusual el envío de tropas a ese nivel por el elevado gasto presupuestario y la ausencia de provocaciones militares. Rusia, por su parte, sostiene que tiene todo el derecho a movilizar a sus tropas para realizar maniobras militares.

Analistas y altos mandos militares en Europa y Estados Unidos no descartan el estallido de un conflicto entre ambos países si Moscú continúa su escalada militar en torno a Ucrania, cuya zona este vive desde hace siete años un conflicto de baja intensidad que se ha cobrado más de 14.000 muertos, según las cifras de Kiev. En 2014 Moscú se anexionó Crimea y en 2008 entró de lleno en la ex república soviética Georgia sin apenas resistencia. Con Kiev una presunta invasión no sería tan sencilla.

Ucrania ha avisado a sus vecinos de que ofrecerá toda la resistencia posible si hay una agresión rusa. De hecho, en las últimas horas, el presidente del país, Volodymyr Zelenskiy, ha firmado una ley para llamar a todos los reservistas al servicio militar obligatorio sin el anuncio de una movilización previa.

Una comparativa actual de las fuerzas armadas de ambos países sitúa a Rusia como claro vencedor en cuanto capacidades militares, lo que no significa en ningún caso una victoria rápida y fácil en caso de conflicto abierto. Ambos ejércitos son herederos del Ejército Rojo soviético y tanto Kiev como Moscú se quedaron sus arsenales, su estructura y sus tácticas. Sin embargo, Ucrania entregó a Rusia sus armas nucleares a comienzos de los 90. Comparemos ambas fuerzas:

Ucrania

Ocupa el puesto número 36 de los ejércitos más poderosos del índice GlobalFirePower. La capacidad militar de Ucrania sufrió un revés en 2013 cuando el gobierno del presidente Yanukovych decidió eliminar el servicio militar obligatorio. Su arsenal se ha quedado en buena medida obsoleto por falta de fondos y su capacidad de realizar maniobras para mantener al día sus tropas se ha visto reducida en los últimos años.

El ejército ucraniano dispone actualmente de 255.000 tropas y 900.000 reservistas que podrían ser movilizados en cualquier momento. Su presupuesto anual destinado a defensa asciende a 9.600 millones de dólares.

Las fuerzas aéreas de Ucrania cuenta con un total de 285 aparatos, de los que 25 son cazas de ataque, 42 son aeronaves de transporte, interceptores y aparatos de entrenamiento,111 helicópteros de transporte y 34 helicópteros de ataque.

Las Fuerzas de Tierra disponen de 22.430 tanques 11.435 vehículos blindados, 550 lanzaderas de cohetes, 2.040 carros de artillería remolcada y 40 de artillería autopropulsada.

La Armada ucraniana es quizá el punto débil de sus fuerzas militares. El Mar Negro sería uno de los escenarios principales en caso de conflicto. Rusia y Ucrania se repartieron la Flota del Mar Negro tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, Ucrania a duras penas tiene fondos para mantener estos activos. Su flota naval no cuenta con destructores ni corbetas. Sus activos se limitan a 11 embarcaciones de patrulla, una fragata y un barco antiminas.

El territorio ucraniano aloja 6 puertos marítimos comerciales y 187 aeropuertos repartidos por todo el país. Cabe recordar que la población de 43 millones de Ucrania es muy desigual. El este y el sur del país se identifican con Rusia y hablan en ruso, mientras que en el oeste los habitantes desean mayores lazos con la Unión Europea.

Rusia

Ocupa el puesto número 2 del índice GlobalFirePower. Las fuerzas militares rusas han experimentado por un importante proceso de modernización en los últimos años en los que Vladimir Putin se ha propuesto devolver a Rusia a su papel de gran potencia militar en el mundo. Destinó el último año 42.000 millones de dólares a defensa, lo que le permite a Moscú comprar y desarrollar nuevo armamento. En los últimos años no ha dejado de realizar maniobras militares, todo lo contrario que Ucrania, un país de pocos recursos que ha visto como su capacidad armamentística mermaba por falta de recursos.

Las Fuerzas Armadas rusas cuentan con un millón de tropas activas, dos millones de reservistas y 550.000 efectivos paramilitares para una población total de casi 142 millones de habitantes.

La Fuerza Aérea está formado por 742 aviones de combate, 789 aviones interceptores, bombarderos y de aparatos de entrenamiento, 1.540 helicópteros de transporte y 538 helicópteros de ataque.

Las Fuerzas de Tierra suman 13.000 tanques, 27.000 vehículos blindados, 6.540 piezas de artillería autopropulsada y 4-465 de artillería remolcada además de 390 lanzaderas de cohetes.

Las Fuerzas Navales también son muy superiores a las de Ucrania. Moscú posee un portaaviones, 15 destructores, 85 corbetas, 11 fragatas, 64 submarinos, 65 patrulleras y 48 antiminas.

Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo y posee las octavas reservas petrolíferas probadas más grandes. Además, tiene 1.200 aeropuertos por todo el territorio y ocho puertos marítimos comerciales. Además, Rusia tiene contrato hasta el 2042 para administrar el puerto crimeo de Sebastopol.

En caso de conflicto, Rusia puede recurrir a unidades especializadas como la Séptima División de Tropas Aerotransportadas, basada en Novorosíisk, uno de los principales puertos rusos del Mar Negro.

¿Qué papel tendría la OTAN?

Ucrania ha pedido formalmente adherirse a la Alianza Atlántica, pero de momento no ha sido aceptada. Su membresía provocaría heridas profundas y peligrosas en Rusia, donde el avance de Estados Unidos en la órbita de los países ex soviéticos levanta ampollas en el Kremlin. De momento, Kiev se tiene que conformar con el entrenamiento de sus tropas en ejercicios militares conjuntos con países de la OTAN.

Otro problema que enfrena Ucrania es la lealtad de sus fuerzas armadas, divididas en gran medida por la propia composición de su población. Las unidades acantonadas en las zonas de habla rusa por lo general son lideradas por soldados que no necesariamente apoyan al gobierno central de Kiev. Ello suscita dudas sobre cuáles serán sus lealtades en caso de un conflicto militar con Rusia.