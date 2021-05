Tragedia en México: «Nadie sabe donde está mi hijo. Hablé con él hace 5 minutos»

La madre de Jovani Hernández Tapias, de 13 años, habló con su pequeño cinco minutos antes del derrumbe del puente: «Estoy buscando a mi hijo. Hablé cinco minutos antes con él. Ya venía. No le encuentro por ningún lado. Me dijo que venía en el periférico. Es alto, ojos grandes, boca delgada, tez blanca. Nadie sabe dónde está mi hijo. Venía del centro con un amigo. Pido que me informen de mi hijo».

Antes de continuar la búsqueda de Jovani, esta joven relató su calvario a la Televisión Azteca Jalisco sin poder contener los nervios ni las lágrimas. Una mujer busca desesperada a un amigo cerca de los dos vagones caídos desde el puente derrumbado de unos 12 metros de altura y que quedaron suspendidos en forma de V. Mientras camina apresurada a un vehículo cuyo conductor se ofrece para llevarle a uno de los once hospitales a donde han sido trasladados los heridos, explica su desesperación a Milenio TV. La voz de esta vecina refleja la ansiedad por obtener información sobre su situación: «No sé nada de él desde el accidente. Es trabajador de mantenimiento de la línea 12. Fue a trabajar a las 9 y media. Alguna vez sí me ha hablado de deficiencias en esta línea. Tengo que subir al coche, perdonad».

Los familiares y allegados de los afectados vivieron mucha angustia las primeras horas tras el accidente tratando de conocer el paradero y el estado de salud de sus seres queridos. Muchos se vieron obligados a ir de hospital en hospital en busca de informaciones que podían ser desgarradoras o esperanzadoras.

Los vecinos de la capital prestaron su apoyo a las familias de los viajeros del tren en los primeros momentos del rescate. Las escenas de solidaridad recuerdan a las que se vieron tras el fatídico terremoto de septiembre de 2017 en el que perdieron la vida 369 personas, 228 de ellas en la capital mexicana. Algunos les han trasladado gratuitamente en sus vehículos a los hospitales.

Otros han prestado sus teléfonos móviles a aquellos que trataban desesperadamente de saber si su familiar, amigo o pareja estaba entre los 23 fallecidos. Los allegados se reunieron en las puertas de los hospitales donde fueron trasladados los 79 heridos. Allí se vieron muchas de estas escenas de apoyo de vecinos capitalinos a completos desconocidos. Las autoridades han facilitado una lista incompleta de los nombres de los 79 hospitalizados. Cinco de estos heridos todavía no habían podido ser identificados. El vídeo del conductor de un coche rojo atrapado tratando de ser rescatado por los vecinos impactó a mucho a los cibernautas.