Un proceso único enfrentarán los chilenos hoy y mañana para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y representantes de la Convención Constitucional. Un proceso electoral tan decisivo como complejo para un país que ha estado sumido en una vorágine política y social que se ha visto agudizada por los efectos de la pandemia de coronavirus.

Uno de los cargos claves es el de los llamados Constituyentes, cuya figura nace del plebiscito realizado en octubre de 2020 donde la opción «Apruebo», para modificar la Carta Magna chilena, ganó con casi un 80% de los votos. En dicho plebiscito se aprobó la elección de 155 constituyentes que tendrán la misión de redactar la nueva Constitución chilena. De estos representantes, independientes y ligados a coaliciones políticas, que serán elegidos popularmente este fin de semana, están reservados 17 escaños para representantes de los pueblos originarios. Asimismo, estará integrada a partes iguales por hombres y mujeres, algo que es inédito en el mundo y que en unos meses convertirá a Chile en el primer país en tener un texto fundamental escrito en paridad.

Dos trabajadores del Servicio Electoral de Chile (Servel) colocan carteles orientativos para los votantes en el Colegio Providencia, uno de los centros que estarán habilitados durante los días 15 y 16 de mayo para los comicios

El proceso para redactar una nueva Constitución se dio en un contexto social complejo y polarizado que inició con el llamado «estallido social» de octubre de 2019, donde miles de personas se volcaron a las calles para exigir cambios en el sistema de salud, educación, pensiones y transporte, entre otras cosas. Además fue el desahogo generalizado contra la clase política gobernante que se perpetuaba en el congreso con sueldos millonarios y que, a juicio de la mayoría, se enfrascaban en peleas políticas y no en las necesidades de la gente. El jueves terminaron las campañas políticas, los debates y las estrategias detrás de esta mega votación, a la que muchos han catalogado como un proceso histórico que marcará el futuro político, económico y social de Chile.

Un hombre reparte folletos electorales el 11 de mayo de 2021 para invitar a los ciudadanos a participar en las mega elecciones que se celebrarán entre el 15 y el 16 de mayo, en Santiago

Unas elecciones novedosas y complejas

Nunca antes en la historia se había realizado un sufragio con tantos cargos populares y tantas alternativas de dónde elegir. De hecho, es tan amplia la cantidad de opciones tanto para alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, divididos por distritos, que se tuvo que extender la jornada de votación a dos días, hecho inédito en el país. Y es que no podría ser de otra manera, cuando sólo para la elección de Constituyentes existen un total de casi 1.400 candidatos divididos en 72 listas y 28 distritos.

Felipe Fajardo, chef de 38 años y emprendedor, confiesa que pese a que quedan pocas horas para iniciar el proceso electoral, no tiene definido aún su voto, situación que se repite ampliamente entre la población. «Creo que el proceso será lento y lleno de incertidumbre. Hoy las alternativas son demasiadas, hay nombres de candidatos que no te dicen mucho, hay poca claridad en general. El proceso para votar por los constituyentes fue bastante rápido y uno no alcanza a conocerlos realmente. Al final uno termina votando por un partido, no por la persona», asegura Fajardo.

Noemí Vasquez, docente jubilada de 69 años, indica que si bien el proceso fue complejo de entender en un principio, tuvo que darse el tiempo de informarse y definir su voto. «Hay muchos candidatos y es lógico que uno se confunda, pero hoy ya tengo definido por quiénes votaré, porque creo que es importante votar con claridad y a conciencia».

Lo que es seguro es que los locales de votación estarán abiertos desde las 8:00 am y hasta las 18:00 horas, durante ambas jornadas. Las medidas sanitarias para evitar contagios por covid-19, exigidas por las autoridades deberán ser acatadas, tanto por los vocales de mesa, como por quienes asisten a votar.

Cabe recordar que en Chile aún están vigentes las restricciones para evitar la expansión del virus, por lo que algunas comunas, que aún siguen en cuarentena deberán intensificar las medidas de resguardo. Tienen prohibición de votar aquellos que están contagiados o hayan sido contacto estrecho, teniendo que hacer la cuarentena y aislamiento obligatorio de acuerdo con lo establecido por las autoridades. Se espera que los resultados estén disponibles la noche del domingo o bien el lunes.