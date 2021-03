Chile se confina a pesar de su exitosa campaña de vacunación

La segunda ola de contagios llegó para quedarse. Y así lo han dicho las autoridades sanitarias de Chile, quienes después de varios meses confinarán al 84% de la población a partir de la madrugada de hoy. Toda la Región Metropolitana, más de ocho millones personas, no podrán salir de sus hogares. Incluso los fines de semana, con medidas más restrictivas que durante la primera cuarentena hace un año. La medida de Chile responde al alto porcentaje de contagios, que por segunda vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus, superó los 7.600 diarios. Además, a partir del 31 de marzo todo aquel que ingrese al país deberá trasladarse cinco días a una residencia sanitaria y realizarse un examen PCR.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se dirigió al país para dar cuenta de la situación e hizo un llamamiento a la población a cuidarse. «Todos tenemos responsabilidades que cumplir respecto de la pandemia y más que nunca hay que cuidarse porque cuando uno se cuida, cuida a los demás y además, evita la diseminación del virus», afirmó.

"Yo me vacuno", un hombre sin hogar es vacunado en Santiago de Chile, este viernes

Las medidas de confinamiento vienen a reforzar la campaña de vacunación masiva que inició el Gobierno el 24 de diciembre de 2020, que hasta la fecha ha inoculado con la segunda dosis a casi 4 millones de personas, según cifras del ministerio de Salud. Lo cierto es que el ritmo de vacunación es superior al de resto de países de América Latina (e incluso que la Unión Europea).

Temor a la cepa brasileña

La meta es que el 80% de la población esté vacunada para el primer semestre de 2021. Sin embargo, aún no se puede cantar victoria, más aún con la cepa brasileña descontrolada. De hecho, el Gobierno chileno ha pedido tajantemente a la población que evite viajar, sobre todo a destinos como Brasil. Y es que ya se han confirmado seis positivos de la variante carioca. «Ojalá posterguen viajes que no son necesarios, porque este momento complejo es excepcional (…) Todo quien ingrese al país, desde cualquier destino y no importando si es turista o residente», aseguró el portavoz de Gobierno, Jaime Bellolio.

Los supermercados de Santiago de Chile amanecieron ayer llenos de chilenos que buscaban abastecerse de cara al nuevo confinamiento. Paulina Sauma, madre de dos niños (7 y 9 años) y trabajadora a tiempo completo cree que este nuevo confinamiento es el último esfuerzo para retomar la normalidad que tanto anhela. «Espero que esta segunda cuarentena sea menos terrible que la primera porque en cierto modo ya sabemos cómo funciona todo. Estamos un poco más preparados emocionalmente».