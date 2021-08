Ucrania mira a Europa en el 30 aniversario de su independencia

Ucrania, más cerca de Europa y más lejos de la Unión Soviética, conmemoró ayer su independencia de aquel país que ya no existe con unos fastos militares propios de la época de la que se empeña en alejarse. Más lejos, pero más cerca. Han pasado 30 años y demasiadas cosas, no todas positivas, en esa ex república soviética, cuna de una cultura que le une a su vecino ruso, de quien reniega denunciando su acoso. El 24 de agosto de 1991, justo después del golpe de estado llevado a cabo por la facción más conservadora del Partido Comunista de la URSS, el Parlamento ucraniano o Rada Suprema, proclamó la independencia del país y la creación de un Estado independiente, refrendado posteriormente en las urnas, el uno de diciembre de ese mismo año, cuando el 90,32% de los ucranianos votó a favor de la misma.

Su presidente, Volodymyr Zelensky, encabezaba ayer la tribuna de autoridades pasando después al estrado para dar un discurso centrado en su vecino del este, asegurando que lo que les pertenece será finalmente restituido, haciendo clara referencia a los territorios disputados con Moscú. Por un lado, la península de Crimea, que forma parte de Rusia desde el 2014, y por otro las regiones del este del país, el Donbás, que sufre una guerra abierta desde ese mismo año. Antes del acto, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a los 50 militares fallecidos en la zona de conflicto desde que comenzara el año. En el desfile han marchado unos 5.000 militares, acompañados por las últimas adquisiciones del ejército ucraniano, entre las que se incluían helicópteros, tanques, drones de última generación y la que puede considerarse hoy en día como la mayor aeronave del mundo, el avión “Mrya” (Sueño). Al evento han asistido delegaciones militares de otros países de la OTAN, sin faltar la representación estadounidense, en un claro guiño al deseo de Kiev por formar parte de la Alianza Atlántica.

El próximo 30 de agosto, el presidente Zelensky viajará a Estados Unidos, donde tendrá lugar un encuentro con el presidente norteamericano, Joe Biden para perfilar esa posible membresía de Ucrania a la OTAN que tanto anhela el régimen de Kiev y que Washington sigue viendo con recelo.

Precisamente, días antes de la celebración nacional, Zelensky expresó su frustración con los líderes occidentales por su falta de acuerdo para aceptar a Ucrania dentro de la OTAN, recordando las palabras del propio presidente Biden, que manifestó sus dudas al respecto mientras “no se elimine la corrupción” en el país. El premier ucraniano considera que la no admisión de Ucrania en dicha organización militar es “una señal para otros países de que nosotros no somos bienvenidos y Rusia está a la vuelta de la esquina, incrementando su influencia”. Zelensky, también tuvo palabras para la Unión Europea, otra organización que sigue sin apostar claramente por su inclusión, afirmando que, llegará un momento en el que ya no tendrán que pedir ninguna invitación a Bruselas, ya que serán los propios países europeos los que pidan la llegada de Ucrania. Kiev no deja de creer en poder alcanzar sus objetivos en un futuro cercano, consciente de que económicamente sigue dependiendo principalmente de Rusia, a quien cada día le cierra un poco más las puertas.

Este lunes el presidente ucraniano firmó un decreto por el que se clausuraban varias páginas rusas de internet, tras la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional del país (NSDC) de bloquearlas, lo que causó las críticas del Kremlin ante lo que consideran un maltrato a la población rusohablante del país, maltratada por el Estado en los últimos años. El pasado 16 de julio entró en vigor en Ucrania la nueva ley de regulación de idiomas, que prioriza el ucraniano en la vida pública del país intentando consolidarlo como única lengua del estado. No solo se han cerrado varios medios de comunicación en ruso, el gobierno también ha clausurado diversos canales de radio y televisión críticos con la gestión de Zelensky. Antes de comenzar los actos de conmemoración del aniversario de la independencia de Ucrania, más de 100 representantes de los medios de comunicación ucranianos, incluidos los canales de televisión cerrados recientemente, han llevado a cabo una manifestación de protesta exigiendo libertad de expresión.