“Hay consenso en que no hemos salido bien de Afganistán con esta iniciativa de los estadounidenses que no fue pedida por nadie. Los europeos no queríamos salir así”, explica a LA RAZÓN el eurodiputado portugués Pedro Marques, vicepresidente de Política Exterior. “Pero también hay consenso en que nosotros no tenemos condiciones para decidir nada, ya que no tenemos nuestra autonomía estratégica”, añade el político del Partido Socialista de Portugal. “Seguimos en las manos de los estadounidenses en estas áreas de seguridad y hay que cambiar esto”. El europarlamentario luso aclara que la Unión Europea debe crear su “propia capacidad en términos de seguridad para que en el futuro podamos tener un papel diferente en este tipo de situaciones”.

Asimismo, en el Hemiciclo hay consenso sobre que la ayuda humanitaria a Afganistán es una prioridad total, porque mucha gente se ha quedado allí y que “hay que tener algún tipo de diálogo con estas autoridades afganas, pero no estamos hablando de reconocimiento del Gobierno ni nada. Solo de dialogar para crear las condiciones para que la ayuda humanitaria llegue y para que nuestra cooperación al desarrollo en el futuro esté condicionada por los derechos básicos de los afganos y, en particular, de las afganas”.

Refugiados

Eso sí, Marques expone que donde no hay consenso es en la cuestión de los refugiados. “La derecha europea y algunos países no tienen una posición de solidaridad para con estos refugiados afganos. Me parece inaceptable. Ante una crisis de esta dimensión, no me parece que en Europa no haya un mínimo de solidaridad de todos con el pueblo afgano, que no han escogido esta situación, son verdaderos de refugiados, nos han ayudado a los europeos y su vida corre peligro”.

A este respecto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un encuentro con periodistas españoles, aseveró que “queremos proteger a los afganos del riesgo, como también decimos que el nuevo gobierno de Afganistán” debe permitir que las personas que quieran salir, se vayan. Sin embargo, Borrell explicó que hay preocupación en la UE “para que no se interprete como un “efecto llamada”. En suma, “hay que evitar el “efecto llamada” y no encontrarnos luego con millones de migrantes a las puertas de Europa cuando Europa no está preparada para asumirlos”. Eso sí, el alto representante para la Política Exterior de la Unión y vicepresidente de la Comisión Europea, remarcó que “sí tenemos que cumplir con el deber moral con las personas que trabajaron con nosotros, por un Afganistán libre”.

Diálogo

Sobre los afganos que quieren salir, Marques indicó que son “cientos de miles” y una buena parte “son personas que nos han ayudado cuando estábamos en Afganistán. Ni todos han podido salir y seguro que miles de personas quieren salir y tienen el derecho de salir. Hay que apoyarlos y crear algún tipo de corredor para que vengan”. Para ello, recalca el eurodiputado, “es necesario tener algún tipo de diálogo con los talibanes de la nueva administración”. Asimismo, el eurodiputado portugués asevera que por ahora las futuras conversaciones serán a través de países terceros. Hay qué ver que condiciones se dan para establecer algún tipo de diálogo mínimo desde las autoridades europeas. Pero por ahora, los países de la región son nuestra mejor capacidad para hablar con los talibanes”. El político socialista manifiesta que esto le preocupa, porque los países vecinos tampoco son los mejores: Irán, Pakistán... Marques reconoce que es una situación muy compleja por los miembros del Gobierno de los talibanes: “Sin diversidad, en listas de terroristas internacionales...”.

El vicepresidente de la Comisión Europea explicó que la “comunicación es indirecta todavía, hay un interlocutor intermedio”. Para Borrell, “hay que hablar con ellos, ¿cómo no vamos a hablar con ellos?”.

Evacuaciones

Para Borrell, cada estado miembro de la UE tiene que hacer un conteo. Indicar su estimación de los afganos que colaboraron con ellos y comprometerse a ponerlos bajo su protección, es decir, “asumo que los recibiré”. “Desde luego son varios miles”, sin embargo, hay que ser prudentes con las cifras y con las listas, pues al querer proteger, se puede desprotegerlos. Para esta evacuación ayudaría tener “una antena” de la UE en Kabul. Borrell recordó que la UE no tiene embajada, sino delegaciones y la de la capital afgana no ha sido cerrada. Tampoco concede visados, de ahí que fuera necesario que un país los recibiera (sin visados) y luego ya se distribuyeran por el resto de países miembro. “Si se hubiera tenido que esperar a que cada estado miembro hubiera concedido los visados, esas 500 personas seguirían en Kabul”, reconoció el jefe de la diplomacia europea.

A propuesta de Borrell

De acuerdo con Borrell, fue su idea que España se convirtiera en el país que recibió a los afganos evacuados de la UE. “Se lo propuse al Gobierno español -que es el que más cerca tengo y mejor conozco- que si estaba dispuesto a sin esperar a que tuvieran visados. Sacarlos de Kabul, llevarlos a Europa y ya desde ahí concederlos el visado”. Según Borrell, “el Gobierno español fue extraordinariamente cooperativo”. El vicepresidente de la Comisión Europea dejó claro que funcionó muy bien y esto fue también “extraordinariamente positivo” para el Gobierno español.

Europa de la Defensa

Sobre cómo se plantea en la izquierda la idea de la creación de una Europa de la Defensa o un destacamento exprés, una fuerza rápida, el eurodiputado portugués indica que “hay posiciones diferentes. Empieza a haber más consenso en que tenemos que tener más autonomía estratégica. Al menos, una capacidad mínima para sacar a nuestros ciudadanos, a nuestros diplomáticos. Algo mínimo. Es que hasta para esto, Europa ha estado en manos de los americanos”. Marques aseveró que por ahora, “lo que están discutiendo con el vicepresidente Borrell es compartir esta idea del despegue de una fuerza mínima sólo para estas situaciones de emergencia y sin necesitar de unanimidad para este tipo de intervención”. “Es posible crear consenso”, auguró el europarlamentario. “Europa no se puede hacer respetar si no tiene condiciones mínimas de intervención en el terreno con sus ideas, pero también con sus propias capacidades”.

Precisamente hoy por la tarde, el Parlamento Europeo (PE) votó a favor de “invertir en conciencia militar, vigilancia y reconocimiento, inteligencia y transporte aéreo estratégico”, según la resolución aprobada en Estrasburgo. El texto criticó la caótica retirada de Afganistán, “un fracaso colectivo de la política exterior y de seguridad occidental que, a corto plazo, daña la credibilidad de Occidente”. A pesar de que los eurodiputados han demandado un reparto equitativo de responsabilidades entre los 27, la UE ya ha rechazado el uso de cuotas obligatorias.

No reconocimiento al Gobierno talibán

Marques no se plantea que ningún país de la UE vaya a reconocer al gobierno talibán. “No se han creado las condiciones para reconocer ahora al gobierno talibán. Se debe tener una política de paso a paso. Lo veo difícil”. El PE rechazó el reconocimiento del actual Gobierno en Afganistán. Preguntado a este respecto, Borrell aseveró que “estamos muy lejos del reconocimiento, muy muy lejos. Hasta el momento ha habido contactos operativos, pero de reconocimiento político, los talibanes están muy lejos de conseguirlo del mundo occidental”.