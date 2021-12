Taiwán sí, China no: la lista de invitados de Biden a la Cumbre de las Democracias levanta ampollas

La lista de invitados de Joe Biden a la cumbre virtual por la democracia ha levantado ampollas en algunos países. Es el caso de Rusia y China, que han mostrado su malestar por no haber sido invitados a esta convocatoria que reunirá a 110 países a propuesta del presidente de Estados Unidos. Los embajadores de estas dos potencias publicaron la semana pasada un artículo en la revista conservadora The National Interest en el que critican su omisión en este evento, al que sí han sido invitados Taiwán y Ucrania. Moscú y Pekín denuncia que EEUU se atribuye el derecho de decidir “qué países son democráticos y cuales no son elegibles para tal estatus”, algo que para ellos es propio de una “mentalidad de la Guerra Fría”.

El encuentro internacional excluye a Turquía y Hungría, pero incluye a Brasil y a Polonia, un país este último criticado en organismos europeos por su deriva política contraria a la división de poderes. También se quedan fuera de la cita Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Venezuela no ha sido invitada, pero sí Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países. Países que sí han sí invitados son India, Filipinas y Serbia, señalados por organizaciones de derechos humanos por su falta de compromiso con la democracia.

Este cita ha sido convocada por el Departamento de Estado para los días 9 y 10 de diciembre y se centrará en tres temas: la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos, según ha explicado la Casa Blanca. El objetivo de EEUU también devolver a Estados Unidos como faro mundial de la democracia y la cooperación diplomática. Pero lo que ha molestado más a Pekín es la invitación de Taiwán como país. Cabe recordar que la isla autónoma es un territorio reivindicado por China como parte de su territorio soberano

Pekín cree que la cumbre es solo una excusa para profundizar en los objetivos geopolíticos de Washington y “reprimir a otros países, dividir el mundo, servir a sus propios intereses y mantener su hegemonía en el mundo”, en palabras del portavoz del ministerio chino de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian.

La semana pasada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recordó que a comienzos de los pasados años 90 Moscú y Washington lucharon por “reducir y eliminar estas líneas divisorias”. “Ahora, lamentablemente, Estados Unidos prefiere crear nueva línea divisorias y dividir a los países en buenos y malos, según su criterio”, subrayó Peskov, quien acusó a EEUU de intentar “privatizar la palabra ‘democracia’”, para añadir que para Washington es democracia solo lo que se ajusta a su entendimiento de esta.

La cumbre de diciembre será la primera de dos sobre la democracia que celebrará Biden con el objetivo declarado de lograr una “renovación democrática” a través de la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción o el respeto a los derechos humanos.