Rusia culpa a Zelenski por la falta de progreso para su futura reunión con Putin

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergueï Lavrov, ha señalado directamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como el principal obstáculo para concretar un encuentro con Vladimir Putin. Sus declaraciones revelan una escalada en las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Lavrov argumenta que Putin está dispuesto a reunirse, pero la falta de un orden del día consensuado impide cualquier avance. La condición rusa de que Ucrania renuncie a su aspiración de unirse a la OTAN sigue siendo un punto de inflexible negociación.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuya organización está en el centro del conflicto entre Moscú y Kiev, está de visita en Ucrania, donde volvió a pedir a Occidente que ofrezca "sólidas garantías de seguridad" al país en caso de un acuerdo de paz con Moscú.

Choque de declaraciones

Los intentos de mediación, incluyendo reuniones entre líderes internacionales, no han logrado acercar posiciones. Zelenski mantiene su discurso de apertura al diálogo, contrastando con las acusaciones rusas que lo presentan como un escollo para la negociación.

El presidente ucraniano acusó este viernes a Rusia de "hacer todo lo posible para evitar que esta reunión tenga lugar", insistiendo en que "es a nivel de líderes que la cuestión del fin de la guerra debe resolverse."

El viernes, Sergei Lavrov anunció que no había ninguna reunión prevista entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky. "Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando la agenda de esta cumbre esté lista. Y esta agenda no está lista en absoluto", declaró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

La complejidad del conflicto se evidencia en la distancia entre las posturas de Moscú y Kiev. Mientras Rusia exige condiciones previas para cualquier encuentro, Ucrania insiste en mantener su integridad territorial y soberanía nacional como principios innegociables.