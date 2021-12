La pizzería que ofrece una nueva vida como chefs a los expresidiarios

Down North Pizza es un restaurante ubicado en el norte de Filadelfia cuyos empleados son personas que han salido de prisión. La pizzería les ofrece una nueva oportunidad con un trabajo y un salario justo, apostando por la reinserción social.

Los dueños de la pizzería Muhammed Abdul-Hadi y Kurt Evans se aventuraron por crear un negocio basado en la contratación y el diálogo de las personas con antecedentes penales que buscan rehacer sus vidas en la sociedad, aportándoles herramientas para construir una nueva vida.

Un ejemplo de ello, es Michael Carter, un empleado que pasó de ser cocinero en prisión a chef de pizza en Down North Pizza. Desde pequeño le había gustado cocinar y tras pasar 12 años en la cárcel comenzó a formar parte de esta iniciativa.

La empresa insiste en “las segundas oportunidades y la oportunidad de cambiar la trayectoria de vida de los ex-encarcelados” y se centra en reducir y educar acerca de la reincidencia y el sistema judicial actual, centrándose especialmente en la “comunidad negra”, con el fin de “ampliar y construir caminos para que todos en la comunidad prosperen, especialmente aquellos que a menudo son olvidados”.

“La comida es lo que nos une. Nuestra misión es inspirar, fomentar y alimentar a nuestro vecindario en cada porción. Somos un restaurante dirigido por una misión que se enfoca en la reducción de las tasas de reincidencia en la comunidad negra. ¡Aquí en Down North Pizza, todo el mundo come! 🍕”, así se anunciaban en sus redes sociales la apertura de la pizzería Down North en 2020.

Posteriormente, comunicaban por sus redes sociales la intención y los objetivos del proyecto. “¡Se necesita un pueblo para reducir la reincidencia en la comunidad negra y necesitamos su ayuda!” Para apoyar la apertura de la tienda, en diciembre de 2020, hacían un llamamiento a la población con una iniciativa para recaudar fondos con la donación de pasteles de forma virtual.

Asimismo, facilitaban la labor de la empresa y aclaran la situación de los empleados: “Down North Pizza es un restaurante con fines de lucro dirigido por una misión que ofrece excelente comida y servicio al cliente de calidad en el norte de Filadelfia. Empleamos exclusivamente a personas que han estado encarceladas y brindamos oportunidades de carrera culinaria con un salario justo y un lugar de trabajo equitativo”, explican.