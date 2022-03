Mariupol no se rinde mientras tropas rusas siguen estancadas en todo el país

Las tropas rusas no han logrado avanzar en su toma de Ucrania y los intensos combates continúan al noroeste de Kiev, alrededor de Mariupol y en las regiones de Donetsk y Lugansk. El ejército ucraniano afirma haber liberado Makariv, un pueblo a 60 kilómetros de Kiev, donde siete ucranianos murieron por disparos de mortero ruso tres días atrás.

Mientras tanto, la zona alrededor de Bucha y Hostomel sigue ocupada por los rusos. El ejército ucraniano está centrando sus esfuerzos en no dejar a los rusos cruzar el río Irpin en dirección a Kiev. El alcalde de Boryspil, al sureste de Kiev, donde se encuentra el aeropuerto más grande del país, pidió a los civiles que abandonen la ciudad lo más rápido posible para asegurarse de que los militares puedan prepararla para posibles enfrentamientos con tropas rusas.

En Mariupol, las fuerzas ucranianas continúan repeliendo los ataques rusos. La resistencia de la ciudad que el domingo rechazó el ultimátum ruso de rendición ayuda a inmovilizar a una gran parte de las tropas rusas que se esperaba que desembarcaran en Odesa, dice el portavoz de la administración regional de Odesa, Sergiy Bratchuk.

Mientras tanto, continúan los intentos de evacuar a los ciudadanos. Tres mil personas fueron evacuadas desde Mariupol el lunes, según la viceministra Iryna Vereshchuk. Un diplomático griego, Manolis Andrulakis, también evacuado, dijo a Reuters que espera que “nadie más vea lo que yo vi allí” y comparó a Mariupol con otras ciudades completamente destruidas en una guerra, como Guernika y Alepo.

Los cuerpos yacen en las calles cubiertos con mantas, todos los edificios están dañados y la gente cava tumbas a lo largo de las carreteras. Al menos 10 personas de etnia griega habían perdido la vida en Mariupol, mientras que el último número oficial de víctimas se paró en 2.357 una semana atrás con cientos o posiblemente miles aún bajo los escombros de los edificios destruidos.

En el noreste, Sumy está parcialmente bloqueada por las tropas rusas y Jarkov sigue sufriendo fuertes bombardeos. En el sur, Mykolaiv también ha sido bombardeado con tres civiles muertos después de que una estación de servicio fuera atacada por la mañana y varios edificios destruidos. El puerto de la ciudad también fue bombardeado duramente por la mañana.

Moral baja en el ejército ruso y el efecto de las sanciones contra Rusia

Una verdadera escalada de bajas en el ejército ruso ha sido reconocida accidentalmente por una publicación en el periódico pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. El diario publicó el 21 de marzo que, según el Estado Mayor del ejército ruso, 9.861 soldados murieron y 16.153 resultaron heridos en Ucrania. Al día siguiente, los números desaparecieron y el periódico afirmó que había sido pirateado. El único número oficial de muertos, emitido el 2 de marzo, sigue siendo 498. El ejército ucraniano estima que más de 15.000 soldados rusos murieron, mientras que la inteligencia estadounidense estima conservadoramente que más de 7.000 fueron abatidos.

Los ministerios de defensa de EEUU y el Reino Unido dicen que el uso de misiles supersónicos por parte de Rusia, todavía oficialmente no confirmado por fuentes independientes, probablemente no cambiará mucho el curso de la guerra y es en sí mismo un signo de que, a pesar de la profesada superioridad numérica y técnica, Rusia no está logrando ganar la guerra por medios convencionales.

Mientras tanto, el ejército ucraniano afirma que la moral entre los soldados rusos sigue siendo baja. Unos 300 efectivos se negaron ayer a combatir en la región de Sumy y se fueron con 70 vehículos. Esta información no ha sido corroborada de forma independiente. Según el ejército ucraniano, a las tropas rusas solo les quedan 3 días de municiones y alimentos en Ucrania, con una situación similar con el combustible.

A medida que se introducen más sanciones y más empresas se retiran de Rusia, surgen más y más pruebas de aumento de precios y falta de productos fabricados en el extranjero en Rusia. Productos como el plástico y el papel son cada vez más escasos, así como piezas de maquinaria más sofisticadas. Según los ucranianos, la única planta militar en Rusia que ha estado produciendo tanques en serie, Uralvagonzavod, ha suspendido temporalmente la producción. Debido a las sanciones internacionales, no puede obtener algunas piezas fabricadas en el extranjero.

Mientras tanto, un tribunal en Moscú dictaminó que Instagram y Facebook deberían dejar de funcionar en Rusia citando la decisión de Meta de no castigar las expresiones de odio hacia el gobierno ruso por sus acciones en Ucrania. Desde entonces, la decisión del Meta había sido revertida.

El riesgo del uso de las armas químicas

El presidente estadounidense Joe Biden ha advertido por la noche sobre un alto riesgo de que Rusia lleve a cabo un ataque químico en Ucrania. Refiriéndose a las afirmaciones de los rusos de que Ucrania y EEUU desarrollaban armas biológicas en Ucrania, dijo que cada vez que los rusos afirman que la OTAN o EEUU harían algo, es probable que se estén preparando para hacerlo ellos mismos.

Uno de los negociadores ucranianos, Myjailo Podoliak, afirmó que las negociaciones son muy difíciles ya que los rusos siguen atrapados por sus estereotipos sobre Ucrania y no aceptan que cometieron “errores graves” en su evaluación de Ucrania.

El presidente Volodimyr Zelenski reiteró en su discurso por la noche que una reunión con el presidente Putin sería clave. Zelenski cree que sin la reunión “es imposible entender completamente para qué están listos los rusos para detener la guerra”.