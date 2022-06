¿Cuándo se celebra el Jubileo de Platino de la reina Isabel II y qué eventos van a tener lugar en Reino Unido?

El llamado Jubileo de Platino marca los 70 años del reinado de un monarca. La reina Isabel II será la primera monarca británica en alcanzar el hito, después de subiera al trono el 6 de febrero de 1952, coincidiendo con la muerte de su padre Jorge VI.

La celebración tendrá lugar entre el 2 y 5 de junio. Cuatro días en los que las autoridades británicas dieron a conocer que tendrán lugar numerosos actos. Así, se ha otorgado un feriado bancario adicional. Se eligieron estos días para que coincidiera con un fin de semana; de este modo, el festivo de finales de mayo en Reino Unido se traslada a este jueves día 2 y se crea un único día festivo adicional, el viernes día 3, para permitir la continuación de las celebraciones.

El Palacio de Windsor comenzó las celebraciones no oficiales del Jubileo anteriormente. Entre el 12 y el 15 de mayo, el mundo del caballo se reunió para el espectáculo ecuestre al aire libre más grande del Reino Unido, con eventos de salto, conducción de carruajes y resistencia. También tuvo lugar un desfile de Jubileo nocturno que involucró a 500 caballos y 1300 artistas, en una pieza de teatro de arena de noventa minutos que incluyó a actores, artistas, músicos, exhibiciones militares o bailarines.

El evento, llamado A Gallop Through History , recaudó dinero para organizaciones benéficas, incluidas aquellas que apoyan al NHS y trabajadores clave.

Por otra parte, desde este 1 de junio y hasta el 18 de septiembre, el foso de la Torre de Londres se convertirá en un río de flores bautizado como “Superbloom”. Más de veinte millones de semillas se han plantado en la histórica edificación para que el visitante se evada del bullicio de la ciudad. A lo largo de los meses de verano, los colores del sendero irán cambiando a medida que las millones de flores crezcan y vayan floreciendo.

Este jueves día 2, la reina Isabell II saludará desde el balcón del Palacio de Buckingham. Más de 1.400 soldados que desfilan, 200 caballos y 400 músicos se unirán en el tradicional Desfile para conmemorar el cumpleaños oficial de la monarca (que el pasado 21 de abril cumplió 96 años). El evento terminará con un vuelo de la RAF.

El Palacio de Buckingham ha confirmado que la larga tradición del Reino Unido de celebrar jubileos reales, bodas y coronaciones con el encendido de balizas también tendrá lugar en este día, y por primera vez, se encenderán balizas en cada una de las ciudades capitales de las naciones de la Commonwealth. Por otro lado, el viernes 3, tendrá lugar un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo.

Una gran fiesta y el almuerzo más esperado

Después de muchas especulaciones, se ha confirmado que la reina no asistirá al Derby de Epsom, el único clásico en el calendario de carreras que todavía no ha ganado, ya que sus tres caballos (Reach for the Moon, Educator y General Idea) fueron retirados del evento.

Mientras tanto, el sábado 4 tendrá lugar una gran fiesta en el Palacio de Buckingham con estrellas nacionales e internacionales de la música, cine o televisión, para recordar algunos de los momentos culturales más significativos de las siete décadas de Isabel II.

El gran almuerzo del Jubileo, uno de los eventos que más interés ha suscitado, se celebrará el domingo 5 de junio. Más de 60.000 personas se han registrado para organizar desde comidas en sus barrios a barbacoas en los patios de sus casas.

Pero las celebraciones no terminarán ahí. La abadía de Westminster ofrecerá tours especiales durante todo el mes de junio para hablar de los momentos más importantes de Isabel II celebrados en el templo y que incluirán zonas que suelen estar cerradas al público. En el castillo de Windsor, durante el 7 de julio al 26 de septiembre, se podrá ver el vestido y la toga púrpura de terciopelo que lució Isabel II el día de su coronación.