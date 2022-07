“Mis amigos revolucionarios están en prisión y los traidores en el poder”

“Estar en prisión es estar neutralizado. Agradezco haber podido salir de Nicaragua para alzar mi voz por la libertad de los 190 presos políticos que están entre rejas en condiciones inhumanas por no comulgar con la dictadura de Daniel Ortega”. Luis Fley, ex colaborador de 71 años de una milicia de la Revolución Sandinista aportando “medicinas y ropa” y ex comandante de la Contra Nicaragüense, recuerda a la histórica guerrillera de la Revolución Sandinista Dora María Téllez, presa en la prisión El Chipote, para subrayar la deriva autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega: “Dora es un símbolo de la lucha contra Somoza. Tiene una historia de heroísmo. Nuestros compañeros de revolución, 43 años más tarde, la tienen en la cárcel”.

Téllez, la Comandante 2 de la Revolución Sandinista, está presa en la cárcel El Chipote de Managua, denunciada como un centro de torturas del orteguismo, junto a otros 46 opositores. La familia de Téllez ha alzado la voz contra los malos tratos, el hambre y las durísimas condiciones que sufre en El Chipote a sus 66 años. “Están incomunicados, son torturados y apenas ven la luz del Sol una hora al día. La falta de Sol es lo que Dora lleva peor”, explica Fley a LA RAZÓN desde su exilio en Orlando (EEUU) donde huyó hace un año para evitar ser detenido por presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.

Los familiares de la histórica líder de la Revolución Sandinista están preocupados por su pérdida de peso y su delicado estado de salud. En junio del año pasado, Téllez fue arrestada en una ola represiva que encarceló a siete precandidatos presidenciales y al menos a 61 opositores, periodistas, campesinos y empresarios.

Luis Fley se tuvo que exiliar en Miami ante la persecución del régimen de Daniel Ortega

La justicia nicaragüense, controlada por el régimen de Ortega, fijó para todos ellos prisiones provisionales sin fianza. La historiadora de 66 años fue condenada en febrero a ocho años de prisión por “conspirar para traicionar a la patria” en un juicio sin las mínimas garantías procesales celebrado en la cárcel El Chipote. Al menos 57 opositores han sido condenados desde febrero a penas de entre 7 y 13 años de cárcel en juicios sin derecho a la defensa.

“Hay varios revolucionarios sandinistas en la cárcel”, lamenta Fley: “Todos son mis amigos. Muchos familiares no quieren hablar de lo que está pasando porque eso perjudica a los presos. Es una forma de chantaje”. Téllez lideró una victoria clave en León, a 93 kilómetros de Managua, contras las tropas del ejército nicaragüense meses antes de la toma del Palacio Nacional el 19 de julio de 1979 que puso fin a la cruel dictadura de la familia Somoza (1937-1979). Hugo Torres, uno de los 13 guerrilleros que liberó a Ortega de prisión en 1974, falleció el pasado 12 de febrero a los 73 años estando preso en El Chipote tras una falta de atención médica.

Ante las promesas incumplidas de la Revolución Sandinista, Fley se marchó a su primer exilio a Honduras en 1981 para organizar la Contra Nicaragüense que, financiada por EEUU, combatió en los 80 a los primeros gobiernos sandinistas (1979-1990). Tras ganar en 1985 unas elecciones libres, Ortega fue derrotado por Violeta Chamorro en las elecciones de 1990. El ex guerrillero sandinista volvió a la Presidencia en los comicios de 2007 y comenzó una deriva autoritaria para mantenerse en el poder. Las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de noviembre del año pasado, en las que Ortega se otorgó su cuarto mandato consecutivo, fueron rechazadas por la oposición, la UE, EEUU y la mayoría de la comunidad internacional.

El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields, atiende a LA RAZÓN desde EEUU “liberado de una gran carga” tras dimitir en marzo y calificar al gobierno del que formaba parte como “una dictadura”: “La Iglesia católica y las organizaciones civiles son los dos blancos claves de la última etapa represiva”. El secretario de Estado de EEUU para América Latina, Brian Nichols, ha denunciado este miércoles que “solo en 2022 el régimen Ortega-Murillo canceló más de 800 ONGs”.

Fley lamenta que Ortega y otros miembros de su gobierno hayan perdido “los ideales que un día compartíamos”: “Mis amigos revolucionarios sandinistas están en prisión y los traidores en el poder”. La deriva autoritaria de Ortega se agudizó desde las masivas protestas pacíficas contra el régimen que comenzaron el 18 de abril de 2018, en las que perdieron la vida 355 personas según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más de 111.000 nicaragüenses solicitaron asilo el año pasado, una cifra cinco veces superior a la registrada en 2020. Nicaragua es el segundo país que más peticiones realizó en 2021, solo superado por las 125.600 solicitudes de afganos tras el retorno de los talibanes al poder. La mayor parte de la diáspora nicaragüense, 102.000 personas, se asentaron en 2021 en Costa Rica, señala un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Los precios han subido mucho y hay poco trabajo. Y mucha gente se marcha por la persecución política”, describe Fley.

Ortega encabezó el martes el 43 aniversario de la Revolución Sandinista negándose a entablar un diálogo con EEUU: “Sería ponerse una soga al cuello”. Mcfields subraya el aislamiento internacional de Ortega: “Ningún líder de la nueva izquierda latinoamericana le apoya. En la región solo le respaldan las dictaduras de Cuba y Venezuela. Tiene el respaldo militar de Rusia y comercial de China”. Más de 41 años después de huir a Honduras el 13 de julio de 1981 para organizar la guerrilla de La Contra ante “la traición de Ortega”, Fley sigue “en lucha”: “Los 190 presos políticos siguen resistiendo para lograr la democracia en Nicaragua. Me dan fuerzas en mi nuevo exilio. Yo también mantengo la esperanza”.