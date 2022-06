El veto de EE UU a Cuba, Venezuela y Nicaragua tensa la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “quiere personalmente” que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asista a la IX Cumbre de las Américas que se celebrará desde el lunes 6 de junio hasta el viernes 10 de junio en Los Ángeles (California, EEUU). El veto de EEUU a Cuba, Venezuela y Nicaragua por “no respetar la democracia” ha provocado que varios líderes latinoamericanos, encabezados por AMLO, rechacen asistir al encuentro “si no se incluye a todos”. Sus homólogos de Bolivia, Honduras y Guatemala mantienen su postura de no acudir a IX Cumbre de las Américas, que se suele celebrar cada tres años pero en esta ocasión se retrasó debido a la pandemia. Sus gobiernos sí estarán presentes en la cita.

López Obrador ha confirmado que el ejecutivo mexicano estará representado por su ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, y que su ausencia “no va a suponer un problema en la relación con EE UU que es muy buena”. Tras mostrarse contrarios a las exclusiones impuestas por EEUU de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su homólogo chileno, Gabriel Boric, han confirmado su asistencia. Después de mantener una conversión telefónica con el presidente mexicano. Fernández cambió de postura y finalmente anunció su presencia.

Fernández trasladará a Biden su postura de “no excluir” a ningún país de América

Sin embargo, Fernández ha advertido que, como presidente temporal de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), expondrá Biden su postura favorable a invitar a todos los países de América. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha advertido que no se podía “soslayar el tema de la democracia”, pero no ha confirmado que el presidente colombiano, Iván Duque, vaya a asistir. La amenaza de un gran plantón a Biden se ha ido disipando en las últimas semanas con las confirmaciones de los presidentes de Brasil, Canadá, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

A pesar de ello, las ausencias por “excluir” a Cuba, Venezuela y Nicaragua complican a Biden centrar la cita en la crisis migratoria, el cambio climático, el desarrollo económico y los efectos de la invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Biden espera “que los resultados hablen por sí solos”.

Maduro celebró la respuesta liderada por AMLO: “La voz de la verdad de un continente”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebró las respuestas lideradas por AMLO a los vetos de EEUU el viernes pasado en la reunión de los países la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en La Habana: “Se ha plantado a levantar la voz de la verdad de todo un continente”. El catedrático experto en política y comercio internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez Cortés, explica a LA RAZÓN que “las críticas a EEUU reflejan más un rechazo a las imposiciones de la Casa Blanca que un apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

La polémica por los vetos de Biden a estos tres países por la falta de libertades y la reiterada violación de los derechos humanos dificultan a EEUU su objetivo de fortalecer su papel en la región. Martínez advierte que “Biden está entre la espada y la pared” ante la ausencia de

México: “Si no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, no estará AMLO que está protegiendo su frontera sur en la crisis migratoria. Si les invita, recibirá críticas de quienes consideran dictadores a Díaz-Canel, Maduro y Ortega”. El catedrático subraya que “México pierde influencia política” con el rechazo a acudir de AMLO.

España acudirá como invitada y EEUU espera que Sánchez acepte acoger migrantes latinos

El presidente mexicano ha asegurado que “están esperando a la respuesta a sus peticiones” y que “no hay prisa” por confirmar su ausencia. La oposición mexicana ha cargado contra AMLO por no acudir a la cumbre “por defender países antidemocráticos”. Martínez subraya que la creciente influencia de China en la región “provoca un cambio en la histórica subordinación de muchos países latinos a EEUU” ya que “ahora tienen otro actor en el que apoyarse”: “Washington no entiende que debe aumentar sus inversiones en desarrollo sostenible para mantener su influencia en América Latina. Quién sí lo está haciendo es un actor ausente en la cumbre, pero simbólicamente muy presente: China. AMLO advirtió a Biden que este hueco lo está ocupando China”. Martínez recuerda que “la promesa de Harris de 250 millones de dólares de financiación pública de proyectos en el sur de México y Centroamérica no se ha cumplido”. El catedrático de la UNAM concluye: “México ha invertido alrededor de 500 millones de dólares para detener el éxodo migratorio y construir infraestructuras”.

España ha sido invitada a la IX Cumbre de las Américas como país invitado. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acudirá a Los Ángeles en representación del Gobierno. La administración Biden está negociando con el ejecutivo español la acogida de migrantes latinos. EEUU confía en que el presidente Sánchez acepte una cantidad “modesta” pero “con importancia simbólica” de latinoamericanos que cruzan ilegalmente a EEUU en busca del sueño americano. La negociación incluye que el gobierno español “duplique o triplique el número de trabajadores temporales de Centroamérica que recibe a través de un programa laboral de inmigración”, según el medio estadounidense Axios.

España asistirá como invitado a una tensa IX Cumbre de las Américas. La polémica por los vetos ha aparcado los debates sobre los grandes desafíos del continente como la crisis migratoria, el cambio climático, la digitalización y los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU para el Hemisferio Occidental, aseguró el miércoles en el Senado que “la lista de invitados no está cerrada”.

Martínez señala que “paradójicamente el debate de la IX Cumbre de las Américas se está centrando en los países que Washington quería excluir”. Martínez recuerda que “los pequeños países caribeños como República Dominicana y Barbados fueron los primeros en apoyar a Cuba” ante el veto de EEUU: “Está provocando una mayor unión de los países latinoamericanos. Países como Guatemala, que no están políticamente a la izquierda, han criticado las imposiciones de Biden de vetar a Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, justificó hace dos semanas su ausencia a la IX Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles desde el lunes 6 de junio al viernes 10 de junio: “Le repito al Embajador de EEUU que Guatemala puede ser visto como un país pequeño, pero el tiempo que yo sea presidente a este país se le respeta la soberanía”. González descartó la posibilidad de abrir las puertas de la cumbre a ningún representante de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Pese a que Díaz-Canel ha advertido que “no asistirá en ningún caso”, el director del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU para el Hemisferio Occidental dejó abierta la posibilidad de invitar a Cuba: “Es una decisión que debe tomar la Casa Blanca”.