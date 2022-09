Erdogan pide a Putin que abandone los territorios ocupados en Ucrania

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado que Rusia debe abandonar los territorios ocupados en el marco de la guerra en Ucrania para lograr un acuerdo de paz, antes de señalar que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “quiere acabar con esto lo antes posible”.

“Si ha de lograrse la paz en Ucrania, por supuesto que la devolución de la tierra invadida será muy importante. Esto es lo que se espera. Es lo que se quiere. Putin ha dado determinados pasos”, ha dicho Erdogan en una entrevista a la cadena de televisión PBS en la que ha agregado que “las tierras invadidas deben ser devueltas a Ucrania”, informa Ep.

Erdogan ha confirmado además que Turquía ha abordado con Rusia desde 2014 la devolución de la península de Crimea, que cuenta con una importante población de la minoría tártara. “Le pedimos (a Putin) que devuelva Crimea a sus propietarios”, ha manifestado, si bien ha reconocido que “desafortunadamente, no se ha logrado dar pasos hacia adelante”.

Asimismo, el mandatario turco ha reseñado que “hay un conflicto que ha causado víctimas” y que “la gente muere y nadie será ganador cuando termine todo”. Por ello, ha hecho hincapié en que “la actitud de Rusia será muy, muy importante” a la hora de lograr un acuerdo de paz.

"Me reuní en Uzbekistán con Putin y mantuvimos discusiones extensas con él. Me está mostrando que quiere acabar con esto cuando antes. Esa fue mi impresión, debido a que las cosas que están pasando son bastante problemáticas", ha desvelado, antes de indicar que 200 presos de guerra podrían ser intercambiados próximamente.

El presidente turco ha indicado además que “ningún líder va a reconocer a posteriori que hubo un error”. “Nadie dirá que cometió un error. Eso mismo puede aplicarse a Ucrania”, ha argumentado, antes de incidir en que “los líderes, cuando toman un camino, ven muy difícil dar marcha atrás”.

Por otra parte, ha reiterado que “ninguna invasión puede ser justificada” y ha mostrado su apoyo a que Naciones Unidas investigue las denuncias sobre supuestas atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, incluido el hallazgo de fosas comunes y “cámaras de torturas” en la ciudad de Izium, situada en la región de Járkov (este).

"A través de las actividades de la ONU debe haber luz sobre estas discusiones. Si eso no pasa, como líder de un país, es difícil explicar estos asuntos, publicar un comunicado, dado que nos llevaría a una posición en la que no se seguiría una política exterior equilibrada. No podemos posicionarnos y no sería correcto que lo hiciéramos", ha argüido.

“Si una investigación (de la ONU) llega a dicha conclusión (sobre la comisión de atrocidades), Putin reaccionará. No es correcto ver a Putin como una persona totalmente diferente porque esté priorizando los intereses de su país”, ha manifestado, antes de defender que Turquía mantiene conversaciones “exhaustivas” con Putin, Zelenski y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Erdogan ha puntualizado además que “no sólo los ucranianos están muriendo” en la guerra” y ha apuntado que “hay muchas bajas en el lado ruso”, antes de señalar que, si bien Moscú inició la guerra, antes de que estallara “pasaron muchas cosas”, sin abundar más sobre este extremo.

En otro orden de cosas, el presidente turco ha acusado a Suecia de ser “cuna del terrorismo” por el supuesto apoyo de Estocolmo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). “Los terroristas se han infiltrado en sus parlamentos. En Estocolmo vemos todo el rato cómo se manifiestan los terroristas”, ha dicho.

"Se manifiestan. Lanzan eslóganes y atacan a descendientes turcos inocentes en Estocolmo. Hemos dado todas las pruebas relevantes de estos sucesos a nuestros interlocutores suecos", ha desvelado, al tiempo que ha reseñado que "Finlandia no es como Suecia. "Son un poco más calmados y tienen más control sobre los acontecimientos", ha defendido.

En este sentido, Erdogan ha criticado que Suecia "siempre usa ciertas razones" y "ciertas excusas", incluido "hablar todo el rato de la Constitución". "Como principio fundamental de la Constitución, valoran la libertad de expresión. En respuesta, digo que el terrorismo no tiene nada que ver con la libertad de expresión", ha zanjado.

Turquía firmó a finales de julio un acuerdo a tres bandas con Suecia y Finlandia en virtud del cual Ankara levanta su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la Alianza Atlántica, si bien las autoridades turcas han mantenido desde entonces que podrían volver a bloquear el acceso si no se cumplen sus exigencias.