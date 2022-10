EEUU avisa de que la China de Xi Jinping “ha tomado la decisión fundamental de reunificar Taiwán en un plazo mucho más rápido”

El Congreso del Partido Comunista de China dejó un gran titular este domingo con el discurso del presidente Xi Jinping. China no renuncia al empleo de la fuerza para anexionar Taiwán. Muchos expertos creen que ese es el objetivo del régimen comunista de cara a 2049, cuando se cumplirá un siglo de la fundación de la República Popular de China después de una guerra civil que terminó con la declaración de independencia de la República de China en Taiwán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha alertado de que Xi Jinping quiere apoderarse de Taiwán, con una población de 23 millones de habitantes, más pronto que tarde, y que para ello está dispuesto a usar la coerción e incluso la fuerza, lo que provocaría un escenario de máxima confrontación entre las dos mayores potencias del mundo.

En una declaración en la universidad de Standford, en California, Blinken aseguró: “En lugar de apegarse al statu quo que se estableció de manera positiva, Pekín ha tomado la decisión fundamental de que el statu quo ya no es aceptable, y Pekín está decidido a buscar la reunificación en un plazo mucho más rápido”.

Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden ha mantenido su apoyo decidido a Taiwán y ha declarado que bajo ningún concepto permitirá que China anexione la isla. A medio y largo plazo emerge un escenario de conflicto si Pekín no frena su aspiración de reintegrar un territorio que dice estar bajo su soberanía, pero que el gobierno de Taipei, una democracia próspera y consolidada, rechaza a toda costa.

Blinken cree que “si los medios pacíficos no funcionan, entonces se emplearán medios coercitivos, y posiblemente si los medios coercitivos no funcionan, entonces tal vez se utilicen medios de fuerza para lograr su objetivo. Eso es lo que está alterando profundamente el statu quo y creando tremendas tensiones”.

La modernización y rápido desarrollo tecnológico del Ejército Popular de Liberación chino suscitan cada vez más interrogantes sobre la fecha en lq que Pekín estaría en condiciones de lanzar una invasión a gran escala sobre Taiwán. De momento, el gigante comunista ya tiene tres portaaviones y la Armada más numerosa del mundo. El gobierno de Xi dedica al presupuesto en Defensa grandes cantidades anuales con el objetivo de asegurar la hegemonía china en el Indo-Pacífico, por donde pasa gran parte del comercio mundial . Esta región ha estado dominado por Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Jonathan Sullivan, director del programa de China en la Universidad del Nottingham, asegura en declaraciones a LA RAZÓN, que “el valor estratégico de Taiwán tanto para la República Popular China como para Estados Unidos es muy alto. Si Taiwán se anexiona con éxito en contra de su voluntad, todo el proyecto político de “Indo-Pacífico libre y abierto”.

Lo que dice Taiwán

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen respondió esta lunes a la declaración de Xi, en la que decía que su país no renuncia a la fuerza para tomar el control de la isla. El gabinete de Tsai Ing-wen recordó que los taiwaneses “rechazan claramente el modelo ‘Un país, dos sistemas’” que aplicaría Pekín en caso de reunificación y que está vigente en la región semiautónoma de Hong Kong. “El consenso entre los taiwaneses es que no se pueden hacer cesiones en la soberanía territorial, la independencia y la democracia y que el conflicto militar no es una opción para ninguno de los bandos”, agregó el portavoz.

Como ya explicase Tsai en el reciente discurso con motivo del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de Taiwán), Taipéi “está dispuesto a trabajar con Pekín para encontrar una solución de mutuo acuerdo” que “defienda la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán”, aseveró Chang.

Durante el discurso que abrió el XX Congreso del PCCh en Pekín este domingo, Xi se refirió a las “actividades separatistas que buscan la ‘independencia taiwanesa’” y a las “burdas provocaciones del exterior”. “Perseguiremos una reunificación pacífica pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza como opción”, dijo Xi antes de asegurar que “la reunificación se conseguirá”, declaración que se llevó la mayor ovación del evento.

Lo que dicen los expertos

El profesor Sullivan, la Universidad del Nottingham, cree que la política de EEUU con respecto a Taiwán durante 40 años fue “eficaz” al disuadir a China de un ataque sobre la isla, pero alerta de que “esta arquitectura se ha ido debilitando a medida que la República Popular China se ha ido imponiendo en Taiwán y en otras partes del mundo y Estados Unidos ha empezado a aumentar su apoyo a Taiwán y a tratar a China como un rival en otros lugares”. Sullivan cree que la deriva es “muy preocupante” y cree que “no hay indicios de que ninguna de las partes esté dispuesta a detenerla”.

Por su parte, Eric Yan-Ho Lai, experto del Georgetown Center for Asian Law, cree que el modelo “un país, dos sistemas” ya no es atractivo para los taiwaneses. “Dada la experiencia de la invasión rusa a Ucrania, aún no se sabe si Pekín estaría dispuesto a emprender acciones militares para lograr su objetivo político en Taiwán, pero está muy claro que cuanto más tiempo pase sin que Pekín se comprometa con los valores universales de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades políticas, más difícil será para Taiwán creer que China continuará con sus políticas actuales contra Taiwán”.