¿Dónde está el portaaviones HMS Prince of Wales, el mayor y más costoso buque de la Royal Navy?

Oficialmente, la Roya Navy, la Marina Real británica, sigue teniendo dos portaaviones, el HMS Queen Elizabeth y su gemelo HMS Prince of Wales, lo que convierte a la armada de Reino Unido en una de las pocas con más de un buque de este tipo.

Sin embargo, en la práctica, solo uno de esos buques está activo, el HMS Queen Elizabeth. El otro, el HMS Prince of Wales, el más grande de la Marina británica y el más caro de su historia, se encuentra en el dique seco desde el pasado mes de agosto. Un día antes de partir para participar en un ejercicio naval sufría un fallo mecánico, pese a que lleva menos de tres años en activo, pues entró en servicio el 10 de diciembre de 2019.

La Royal Navy ha explicado que el portaaviones más joven de la Armada británica sufrió un daño en el sistema de propulsión. Las autoridades han asegurado que una conexión en el eje de transmisión de estribor que une los motores principales del portaaviones con las hélices falló, provocando daños importantes en el sistema de propulsión.

Los buzos de la Armada se lanzaron al agua para analizar el eje de estribor del portaaviones y confirmaron la existencia de daños considerables en el eje y la hélice, y algunos daños superficiales en el timón, “pero ningún daño en el resto del barco”, matizó el contralmirante de la Marina Real Steve Moorhouse en un video publicado en Twitter.

En su explicación, Moorhouse aseguró que “un acoplamiento que une las dos secciones finales del eje ha fallado” y lo calificó de daño “muy inusual”. “El barco probablemente necesitará entrar en un dique seco, ya que esta será la forma más segura y rápida de efectuar las reparaciones”, dijo entonces.

El HMS Prince of Wales -de la clase Queen Elizabeth y un coste de 3.840 millones de euros- es uno de los buques de guerra más poderosos jamás construidos en el Reino Unido. Su cabina de vuelo tiene 70 metros de ancho y 280 metros de largo, donde caben tres campos de fútbol. La tripulación mínima es de 700 personas, pero puede llegar a los 1.600 marines. El buque desplaza 65.000 toneladas, y tiene capacidad para embarcar 36 cazas F-35B y cuatro helicópteros Merlin.

Justo cuando se averió, lideraba la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Esta fuerza conjunta consta de un componente terrestre y otros navales, aéreos y de operaciones especiales y es capaz de desplegarse en pocos días ante cualquier amenaza o desafío que pueda surgir en los flancos de la Alianza Atlántica.

El buque había partido de la Base Naval de Portsmouth, Hampshire, y debía haberse desplegado hacia Estados Unidos, durante tres meses visitando Nueva York, Halifax en Canadá y el Caribe.

Desde que el portaaviones regresó a la Base Naval de Portsmouth a principios de septiembre, los ingenieros del barco han estado trabajando con buzos y expertos arquitectos e ingenieros navales de Babcock, que administran el astillero en Rosyth (Escocia), y la organización de apoyo y equipo de defensa del Ministerio de Defensa para determinar qué es necesario para que el HMS Prince of Wales vuelva a funcionar.

Sin embargo, el alcance y el calendario de las reparaciones no se conocerán por completo hasta que el barco esté en dique seco y los ingenieros lo hayan inspeccionado minuciosamente, pero el objetivo es devolver al HMS Prince of Wales a las operaciones de primera línea de la manera más rápida y segura. como sea posible.

En cualquier caso, la enorme hélice de estribor de 33 toneladas fue retirada antes de su viaje al astillero donde será reparado.

“En Rosyth continuaremos trabajando arduamente con nuestros socios de la industria para garantizar que el eje se repare lo más rápido posible y devolver el HMS Prince of Gales a la línea del frente para continuar con sus operaciones”, dijo el capitán Richard Hewitt.

Para prepararse para el regreso a Rosyth, donde se ensambló el portaaviones entre 2011 y 2017, el equipo de navegación del portaaviones se entrenó en un simulador junto con los pilotos de Forth y los capitanes de remolcadores en la Escuela Marina South Shields en el South Tyneside College para practicar la aproximación al fondeadero y navegar bajo los tres puentes de Forth y hacia el dique seco.

“Devolver el barco al muelle en el que será reparado será un gran desafío de navegación -explica el capitán de corbeta Chris Poulson, del HMS Prince of Wales-. Por supuesto, sabemos que encajará, pero será un gran esfuerzo de equipo entre la compañía del barco, los pilotos de Forth, el equipo en tierra de Babcock y la compañía de remolque para llevarlo al muelle. Además de completar la maniobra de manera segura, estoy ansioso por llevar el barco debajo de los puentes de Forth y verlos desde abajo por primera vez”.

El barco ha navegado con la dotación completa de su tripulación, 750 hombres y mujeres, que permanecerán en el barco y continuarán entrenándose para operaciones renovadas, además de apoyar el de mantenimiento mientras estén en Rosyth, donde continuarán entrenando en sus funciones operativas y, al mismo tiempo, aprovecharán el paisaje escocés de su nuevo hogar temporal para emprender actividades de entrenamiento de liderazgo y aventura durante los meses de otoño e invierno”.

Mientras se encuentra en reparación, su programa de otoño que incluía operar con rayos F35B, MV22 Osprey y vehículos aéreos no tripulados frente a la costa este de los EE. UU. se está reprogramando actualmente para 2023.

Vista aérea de la salva de 96 cañones realizada desde un helicóptero Merlin Mk2 del 820 Naval Air Squadron embarcado a bordo del HMS Queen Elizabeth para conmemorar la muerte de la reina Isabel II FOTO: LPhot Belinda Alker AP

Buques de acompañamiento de portaaviones

Precisamente ayer se daba a conocer por parte de la Royal Navy que se construirán tres nuevos barcos para apoyar las operaciones de los portaaviones de la Royal Navy en la segunda mitad del siglo XXI.

Dondequiera que vayan el HMS Queen Elizabeth o el HMS Prince of Wales, estarán acompañados por uno de los tres buques de apoyo, que proporcionarán municiones, repuestos y suministros para sostener a los portaaviones y sus grupos de trabajo a miles de kilómetros de Reino Unido.

El Ministerio de Defensa ha seleccionado a Team Resolute como el consorcio preferido para construir los tres buques para la Royal Fleet Auxiliary, la flotilla de apoyo indispensable de la Royal Navy.

El consorcio, que comprende a BMT, Harland & Wolff y la española Navantia UK, recibirá un contrato de 1.600 millones de libras esterlinas para fabricar los buques, sujeto a la aprobación ministerial y del Tesoro de Su Majestad. El contrato creará 1.200 puestos de trabajo en astilleros del Reino Unido y otros 800 puestos de trabajo en toda la cadena de suministro del Reino Unido.

Cada barco tendrá 216 metros de largo, lo que los convierte en los segundos barcos más largos de la Flota, y 34,5 metros de ancho. Se moverán a través de los océanos a una velocidad de hasta 19 nudos.

Habrá espacio de carga para 9.000 metros cuadrados de suministros y tiendas, diez veces el tamaño de la pista central de Wimbledon.