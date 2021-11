Maestros protestan contra primer presidente profesor de Perú

(AP). Maestros peruanos protestaron por primera vez el martes contra la gestión de Pedro Castillo, el primer profesor de escuela que alcanza la presidencia de Perú, reclamando más presupuesto para la educación.

El epicentro de la manifestación fue en el centro histórico de Lima, por cuyas calles más de mil maestros marcharon hasta llegar frente al Congreso, donde agitaron banderas del más antiguo sindicato magisterial y le pidieron a Castillo que cumpla con sus promesas electorales. La protesta fue pacífica y sólo duró algunas horas. La policía no usó varas ni bombas lacrimógenas.

“Estamos exigiendo al gobierno y Congreso que respeten la Constitución y que destinen 6% del PBI para educación”, dijo Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de la Educación Peruana (SUTEP). El Congreso debatía durante la jornada el presupuesto de 2022, incluido el de educación.

No marcharon los maestros afiliados a otro sindicato llamado Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE) —que el actual presidente Castillo fundó en 2017— y rivaliza con el SUTEP. Los manifestantes también pidieron la destitución del ministro de Educación, Carlos Gallardo, y la anulación de una prueba de evaluación para profesores donde se filtraron varias respuestas.

Los manifestantes además exigieron mejoras en sus remuneraciones, exactamente los mismos motivos por los que el actual presidente Castillo inició una extensa huelga educativa en 2017 que lo catapultó a la escena política nacional desde su humilde escuela en una zona rural de los Andes.

Los maestros resaltaron que la educación peruana se encuentra en crisis y que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en el Perú las clases escolares presenciales se reiniciarán en marzo. Con cifras oficiales en mano, recordaron que 60% de escuelas públicas no tiene servicios básicos, 43% no tiene acceso a agua potable, 21% no tiene energía eléctrica y que 300.000 escolares han pasado de escuelas privadas a públicas porque sus padres se han arruinado con la pandemia.

Castillo se convirtió desde el 28 de julio en el primer presidente de origen campesino en llegar a la presidencia de Perú. Antes era un dirigente de maestros y ejercía la docencia en una escuela rural.