Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras los disparos recibidos en junio

El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido este lunes en la Fundación Santa Fe, la clínica a la que fue trasladado y donde permanecía tras ser víctima de disparos el sábado 7 de junio en Bogotá, durante su intervención en un acto de campaña.

Tan solo 24 horas antes de su muerte, la salud del político, de 39 años, hijo de la periodista asesinada Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, había empeorado. Tras una intervención programada a primera hora, presentó “un sangrado intracerebral agudo”, según comunicaron desde el centro hospitalario, motivo por el que Miguel Uribe Turbay necesitó una segunda operación de urgencia. Por la tarde, desde la clínica informaron que la condición del senador era “extremadamente crítica”.

El día del atentado, mientras saludaba a simpatizantes en plena campaña, recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. El político estuvo desde entonces en estado crítico y y le obligó a someterse a un prolongado tratamiento médico. Durante las primeras semanas de hospitalización mostró leves señales de mejoría, pero, la hemorragia sufrida en el sistema nervioso central, en los últimos días, ha terminado siendo irreversible.

Uribe Turbay era un político cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente colombiano, Gustavo Petro, especialmente por el deterioro de la seguridad en el país. Álvaro Uribe Vélez se ha pronunciado sobre el fallecimiento del senador con un mensaje publicado en la red social X, en el que ha lamentado profundamente la pérdida del congresista y precandidato presidencial. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, ha declarado, haciendo también un llamado para que el legado del senador fallecido trascienda su muerte. “Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

La reacción de Álvaro Uribe Vélez se suma a las múltiples manifestaciones de dolor y rechazo que se han conocido tras la muerte del senador.

El senador, quien fue el congresista más votado en las elecciones de 2022, era hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982.