"Múltiples víctimas" en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

El departamento de policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, respondió esta mañana a un incidente armado con "múltiples víctimas" en una escuela católica de la ciudad. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a ABC.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de la Anunciación, que alberga una escuela primaria con estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, durante la entrega matutina de niños en la Escuela Católica Annunciation, donde las clases comenzaron este pasado lunes.

El tirador fue neutralizado por la policía y “no hay amenaza activa para la comunidad”, según informaron las autoridades municipales.

Por su parte el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está “orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de al menos dos muertos y en torno a 20 personas heridas. También se asegura que el tiroteo ocurrió dentro de la escuela.

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI “respondió rápidamente y está presente en el lugar”. “Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados”, concluyó el mandatario.

Tiroteo en Minneapolis, Minnesota T. Gallardo La Razón

Las autoridades locales concluyeron que las familias de los niños en la escuela deben dirigirse a una zona de reunificación dentro del centro.