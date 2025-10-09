El "apagón" gubernamental de EE UU se atrinchera tras el rechazo de las nuevas propuestas de ambos partidos

La parálisis legislativa mantiene cerradas oficinas federales y parques nacionales, mientras se acumulan los signos de tensión en servicios esenciales. Los aeropuertos y centros de control aéreo ya reportan escasez de personal, y se anticipan mayores disrupciones para la próxima semana, cuando militares y otros trabajadores federales que permanecen en sus puestos dejen de recibir sus salarios.

El punto muerto se mantiene porque los demócratas exigen que cualquier ley de financiación incluya provisiones sanitarias, específicamente una extensión de los créditos fiscales para planes del Affordable Care Act que expiran a final de año.

Los republicanos, por su parte, insisten en que solo aprobarán una extensión temporal de fondos hasta el 21 de noviembre.

Discrepancias internas y acusaciones cruzadas

La confrontación ha generado tensiones incluso dentro del propio partido Republicano. Mientras el expresidente Donald Trump presiona para que se rechace el pago retroactivo a los empleados federales, el portavoz republicano Mike Johnson ha afirmado que "es ley que se pague a los empleados federales". Johnson también ha acusado al líder demócrata Chuck Schumer de rechazar la propuesta republicana por miedo a un desafío interno de los "comunistas" de su partido.

Schumer, por su parte, ha responsabilizado a los republicanos del bloqueo al negarse a negociar sobre las demandas sanitarias demócratas. "Podemos hacer ambas cosas: arreglar el sistema de salud y reabrir el gobierno. Esto no es una cosa excluyente, como los republicanos quieren hacer ver", declaró el líder demócrata en el pleno del Senado.

Aunque ambos partidos mantienen una fachada de unidad, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene rompió filas esta semana al apoyar las negociaciones sobre los créditos fiscales. Sin embargo, ningún otro republicano se ha sumado públicamente a su posición, mientras que la principal propuesta de compromiso, presentada por la republicana Jen Kiggans, ha sido calificada de "inaceptable" por el líder demócrata Hakeem Jeffries.