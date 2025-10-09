Un ex primer ministro de Israel critica con dureza a Netanyahu: "El jefe es Donald Trump"

En una entrevista exclusiva con laSexta, el exmandatario israelí mostró un profundo escepticismo respecto a las negociaciones de paz actuales, afirmando que "no estamos cerca en absoluto de un acuerdo de paz" y aclarando que el eventual cese de las hostilidades en Gaza no significaría "el final de la guerra" entre Israel y Palestina.

Ólmert fue particularmente contundente al analizar la relación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump.

Según su visión, esta ya no se basa en la alianza tradicional entre socios, sino que ha evolucionado hacia una relación jerárquica donde "el jefe es Donald Trump" y Netanyahu actúa como "alguien que trabaja para el jefe".

Críticas al Gobierno español

El ex primer ministro extendió sus críticas más allá de las fronteras de su país, dirigiendo un mensaje directo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Aunque reconoció no conocerle personalmente, Ólmert expresó: "Tuve desacuerdos con el presidente Zapatero cuando era presidente, pero teníamos una muy buena relación, era respetuosa. Ojalá Sánchez hubiera aprendido algo de Zapatero".

Pese a la dureza de sus declaraciones contra el gabinete de Netanyahu, Ólmert se negó a utilizar el término "genocidio" para describir la situación en Gaza. Argumentó que "nunca utilizo esta palabra y nunca he aceptado usarla porque no es cierta", aunque reconoció que "se cometieron crímenes" que él mismo ha criticado.

El exmandatario concluyó haciendo un llamamiento para que las protestas internacionales se dirijan contra "el Gobierno israelí, no contra el pueblo israelí".