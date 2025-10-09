Una imagen en ChatGPT conduce a la detención del presunto autor del incendio que dejó 12 muertos en Los Ángeles

"¿Eres culpable si tus cigarrillos provocan un fuego?". Esta fue la insólita pregunta que Jonathan Rinderknecht, un joven estadounidense de 29 años, le formuló a una inteligencia artificial poco antes de que un devastador incendio arrasara la región de Palisades el pasado enero. Lo que podría parecer una consulta abstracta se ha convertido en una prueba clave para los investigadores, que lo señalan como el principal sospechoso de la catástrofe.

De hecho, la curiosidad digital del acusado no terminó ahí. Los agentes federales que llevan el caso encontraron en sus dispositivos electrónicos otra pieza que conforma una inquietante huella digital: una imagen de una ciudad en llamas que él mismo había generado con la herramienta ChatGPT, lo que refuerza la conexión del sospechoso con el suceso.

En este sentido, las consecuencias del incendio que se le atribuye dibujan un escenario desolador. El fuego se cobró la vida de doce personas y dejó un rastro de destrucción material de una envergadura colosal. Nada menos que 6.000 hogares quedaron reducidos a cenizas y las llamas calcinaron 9.308 hectáreas. El impacto económico, se estima en unos 150.000 millones de dólares.

La hipótesis policial y el futuro judicial del acusado

Por otro lado, la principal línea de investigación de los cuerpos de seguridad sostiene que el gran desastre se originó a partir de las brasas de un fuego más pequeño. Este primer conato, presuntamente iniciado por Rinderknecht una semana antes, se localizó en un área muy cercana a su residencia, lo que refuerza su posible implicación en el origen de las llamas.

Asimismo, la detención del sospechoso no se produjo en la zona del incendio, sino a miles de kilómetros, en el estado de Florida. Aunque actualmente se enfrenta a un cargo por destrucción de la propiedad mediante el uso de fuego, la fiscalía ha advertido que este podría ser solo el principio. No se descarta ampliar las acusaciones en los próximos días, ya que podría enfrentarse a cargos de asesinato por las doce víctimas mortales que dejó la tragedia.