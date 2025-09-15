El asesino de Charlie Kirk se niega a cooperar con la justicia

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró este domingo en varios programas de entrevistas nacionales que Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, “no está cooperando” con las autoridades y aún no ha confesado el crimen. Kirk, director ejecutivo de la organización conservadora Turning Point USA y aliado del expresidente Donald Trump, murió el pasado miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en la Universidad de Utah Valley.

Robinson fue arrestado el viernes tras entregarse a la policía, poniendo fin a una persecución de dos días. Estudiante de tercer año en un programa de electricidad en Dixie Technical College, vivía en el condado de Washington, unos 260 kilómetros al sur del lugar del ataque. Cox señaló que el sospechoso “proviene de una familia conservadora”, pero con ideas propias “muy diferentes a las de sus padres”, ambos registrados como votantes republicanos. Según testimonios recogidos por los investigadores, Robinson pasaba largas horas en internet en espacios de “cultura oscura” y había mostrado afinidad con ideologías de izquierda.

El gobernador confirmó informaciones publicadas por Fox News de que Robinson compartía vivienda con una persona que está en proceso de transición de hombre a mujer, lo que la convertiría en una mujer trans. Sin embargo, aclaró que aún no se sabe si este dato es relevante para determinar un posible motivo del ataque.

“Lo que hemos aprendido específicamente es que esta persona no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido y quedó impactada al enterarse”, dijo Cox en Meet The Press de NBC, donde añadió que la compañera de piso está cooperando plenamente con la investigación. Las autoridades de Utah prevén imputar a Robinson por homicidio agravado, uso criminal de un arma de fuego y obstrucción a la justicia, según documentos judiciales. Cox y Trump han sugerido públicamente que el acusado debería enfrentar la pena de muerte.

Durante la investigación, se halló un rifle en la escena con casquillos que contenían inscripciones de tono político y burlón, como “Hey fascist! Catch!” y referencias a canciones antifascistas. También se analiza una posible nota atribuida a Robinson, cuya autenticidad aún se evalúa.

La muerte de Kirk ha desatado una oleada de condenas al uso de la violencia política. “Cada estadounidense resulta dañado con un ataque como este”, afirmó el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham instó a “no recurrir a la violencia para resolver diferencias políticas”.

Trump anunció que asistirá al funeral de Kirk, programado para el 21 de septiembre, y responsabilizó del ataque a los “lunáticos de la izquierda radical”. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación, y se espera que las acusaciones formales contra Robinson sean presentadas en los próximos días.