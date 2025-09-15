Drones y misiles rusos reavivan las dudas sobre la capacidad de la OTAN en Europa

En medio de las crecientes tensiones geopolíticas y la guerra en curso en Ucrania, Rusia sigue poniendo a prueba la determinación de Europa, con un dron ruso entrando en el espacio aéreo de Rumanía y Moscú probando un misil hipersónico Zircon en el Ártico durante maniobras militares conjuntas con Bielorrusia.

Rusia anunció el domingo que había lanzado un misil de crucero hipersónico Zircon contra un objetivo en el mar de Barents y publicó un video que muestra su lanzamiento desde una fragata de la Flota del Norte. El misil, con un alcance de hasta 600-1000 km, despegó verticalmente, cambiando luego su trayectoria y dirigiéndose hacia el horizonte, en lo que se considera una demostración de fuerza de Rusia en la región. Rusia también desplegó un sistema de misiles Iskander-M, utilizado para lanzar misiles balísticos contra Ucrania, en una carretera de su enclave de Kaliningrado, apuntando a la vecina Polonia.

Rusia asegura que sus ejercicios militares se centran en la defensa contra una incursión hipotética, pero varios analistas militares creen que, en realidad, podrían estar entrenando posibles pasos en caso de que Moscú ataque eventualmente a Polonia o los Estados bálticos. El énfasis en la simulación del uso del misil intercontinental Oreshnik y armas nucleares también se considera una continuación de la amenaza velada de Rusia para disuadir un mayor apoyo a Ucrania.

Las tensiones han aumentado especialmente después de que Polonia repeliera la incursión de al menos 21 drones de largo alcance, que, según Varsovia, fue un ataque deliberado de Moscú. Un aeropuerto local fue cerrado temporalmente mientras una alarma aérea sonó en las regiones orientales de Polonia el sábado por la presencia de los drones rusos en las regiones ucranianas cercanas.

El viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado de Europa, el general Alexus Hrynkevich, anunciaron el refuerzo del flanco oriental con fuerzas y recursos del Reino Unido, Dinamarca, Francia y Alemania, lanzando la misión «Centinela del Este». El presidente de Polonia, Karol Nawrotsky, firmó un decreto el domingo que permite a las fuerzas armadas de los países miembros de la OTAN permanecer en territorio polaco. El derribo de drones rusos en Polonia no fue un incidente aislado, tras incidentes similares en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Otro ocurrió en Rumanía el sábado. La ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía, Toiu Oana, confirmó el domingo que la Fuerza Aérea Rumana detectó un dron ruso que violó el espacio aéreo del país cerca del Danubio.

Dos F-16 lo rastrearon durante 50 minutos hasta que el dron abandonó el espacio aéreo rumano «sin causar daños ni víctimas». Dos cazas Eurofighter alemanes aliados también estaban en el aire monitoreando la situación. El ministro de Defensa del país señaló que los aviones «estuvieron muy cerca de derribar el dron», mientras los vecinos fueron advertidos sobre una posible caída de escombros. Sin embargo, el dron finalmente reingresó al espacio aéreo ucraniano, donde las defensas aéreas de Ucrania, ya sobrecargadas, tuvieron que lidiar con él sin ayuda de socios extranjeros.

Tales «provocaciones» de Rusia son inaceptables y temerarias, subrayó Oana, condenando el comportamiento de Rusia y afirmando que plantearía el tema en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. «Necesitamos aumentar efectivamente el costo de las acciones descaradamente ilegales y provocadoras de Rusia adoptando rápidamente el decimonoveno paquete de sanciones y el espectro completo de medidas bajo la operación «Centinela del Este» de la OTAN», también destacó.

«Esto no puede ser un accidente, un error o el acto de algún comandante de menor rango. Es una clara expansión de la guerra por parte de Rusia», reaccionó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, señalando que Rusia siempre comienza «con pequeños pasos» que luego escalan para causar «grandes pérdidas». Zelenski reiteró que Ucrania ha ofrecido a sus vecinos occidentales crear un sistema de defensa aérea conjunto, instándolos a no esperar a que Rusia ataque con docenas de drones «Shahed» y misiles balísticos para tomar finalmente la decisión.

Técnicamente, la OTAN podría derribar drones y misiles rusos en territorio ucraniano, señaló el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en una entrevista con los medios alemanes. Sin embargo, señaló, Polonia no puede actuar sola.

La falta de reacción por parte de Estados Unidos, aún una potencia militar clave de la OTAN, ha generado temores de que Rusia se sienta alentada a intensificar sus provocaciones en el flanco oriental.

En tales condiciones, Ucrania puede ofrecer una experiencia única a los países de la OTAN, que sigue siendo subutilizada más de 3.5 años después del inicio de la invasión. Occidente está «fallando» en sus preparativos para enfrentar al «Eje del mal», formado por Rusia, China, Corea del Norte e Irán, argumenta Maksim Zhorin, subcomandante del Tercer Cuerpo de Asalto de Ucrania. «Todas las potencias mundiales que planean sobrevivir en el futuro deberían venir a Ucrania y adquirir una experiencia invaluable en la guerra moderna. Solo aquí la encontrarán», subrayó.

Durante la noche, drones ucranianos atacaron una de las mayores refinerías de petróleo en Rusia, ubicada cerca de la ciudad de Kirishi, en la región de Leningrado, como parte de su campaña para provocar una escasez de combustible y perturbar la logística militar rusa. Aunque las autoridades locales informaron que derribaron tres drones, videos del lugar mostraron una explosión masiva.

En una operación separada, los servicios especiales ucranianos colocaron explosivos en dos ramales ferroviarios clave que suministran a las tropas rusas en las regiones ucranianas de Járkiv y Sumy. En uno de los sitios, los explosivos fueron encontrados pero detonaron, matando a dos zapadores. En el otro, una explosión descarriló la locomotora y quince cisternas con combustible para el ejército ruso.