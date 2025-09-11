Acceso

El asesino fugado de Charlie Kirk disparó desde un tejado, logrando esconderse en un vecindario

El presunto autor de los hechos sigue en busca y captura

OREM (United States), 10/09/2025.- Police line tapes off the scene following the shooting of Charlie Kirk, the CEO and co-founder of the conservative youth organization Turning Point USA, at Utah Valley University in Orem, Utah, USA, 10 September 2025. Kirk was shot at an event he was hosting at Utah Valley University and was removed from the premises by his security team. He later died in the hospital. EFE/EPA/MARIELLE SCOTT
American right-wing political activist Charlie Kirk shot during an event in UtahMARIELLE SCOTTAgencia EFE
El asesino del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

"Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario", explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason.

