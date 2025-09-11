Una madre amish alega sufrir demencia tras intentar asesinar a sus tres hijos en EE UU

En Ohio, Estados Unidos, Ruth Miller, una madre amish de 40 años, ha sido acusada de asesinar a su hijo de 4 años y de estar implicada en la muerte de su esposo. El caso ha conmocionado tanto a su comunidad como a la opinión pública. Las autoridades del condado revelaron detalles estremecedores de la investigación, mientras que las grabaciones de la cámara corporal de los agentes que acudieron a su arresto muestran a la mujer pronunciando frases incoherentes y perturbadoras. Su defensa ha utilizado estas imágenes para alegar que padece un trastorno mental y solicitar que sea juzgada por demencia.

Las imágenes de la cámara corporal capturan momentos desgarradores donde la acusada manifiesta declaraciones que revelan un estado mental perturbador, afirmando haber "entregado" a su hijo a Dios tras arrojarlo a un lago.

Los hechos ocurrieron cuando Miller conducía un carrito de golf con cuatro niños, de los cuales tres sobrevivieron. Posteriormente, las autoridades localizaron los cuerpos de Marcus Miller, su esposo, y Vincen Miller, su hijo menor, en un muelle cercano.

La defensa ha optado por una estrategia legal basada en la inimputabilidad por motivos de salud mental, argumentando que Miller padecía un grave trastorno mental que le impedía comprender la naturaleza de sus acciones. En las grabaciones, Miller realiza declaraciones desconcertantes. Menciona haber "tirado al lago" a su hijo y "entregárselo a Dios", manifestando una percepción distorsionada de la realidad.

La acusación formal incluye siete cargos: homicidio agravado, homicidio, tres cargos de violencia doméstica, agresión grave y poner en peligro a menores. Las autoridades continúan investigando, y el proceso judicial determinará el tratamiento legal y psiquiátrico más adecuado.