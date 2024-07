Así es Babydog, el bulldog inglés de 18 kilos que protagoniza la convención del Partido Republicano

Una imagen del segundo día de la convención del Partido Republicano que se celebra esta semana en Milwaukee se ha viralizado en redes sociales. No. No la ha protagonizado Donald Trump. Lo ha hecho un bulldog de 18 kilos que responde al nombre de Babydog.

Es el perro del gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice. El corte de vídeo dura apenas 20 segundos. Justice empieza su alocución. En los primeros 16 sólo aparece él en plano medio, pronunciando su discurso. La sorpresa llega en los últimos cuatro segundos, cuando el realizador cambia el tiro de cámara y, a la derecha de la imagen, aparece un perro sentado en un sofá de cuero negro, como si esperara su turno de palabra.

Para quien no conozca al gobernador Justice la escena es cómica, del todo surrealista, incluso para los estándares del Partido Republicano dominado por el trumpismo. No así para el público general estadounidense: ese can rollizo es la estrella de Virginia Occidental. Y así se lo hicieron saber los militantes republicanos congregados en Milwaukee que siguen de cerca la ‘coronación’ de Trump.

«¡Babydog! ¡Babydog! Babydog!», coreaba el público. El bulldog inglés no pudo más que agradecer a la militancia a través de su cuenta de X: «Disfruté conociendo a muchos de vosotros en la Convención del Partido Republicano. Gracias por las golosinas, las mascotas y todas las fotos».

«Sinceramente, la política sería mucho menos maliciosa si todo el mundo llevara un perro», reconocía en la misma red social el consultor Frank Luntz. Mientras el gobernador Justice pronunciaba su discurso, la CNN colocó un gráfico en directo que recogía los principales intereses de Babydog: «su dueño, los nuggets de pollo y la siesta», como figura en su cuenta de X.

Otras cadenas de televisión dividieron la pantalla para mostrar a Justice y a su perro, cuya aparición en Milwaukee catapultó su fama a escala nacional. Hasta ahora, Babydog sólo era conocido en Virginia Occidental. En ese estado tiene un mural dedicado en compañía de Abraham Lincoln, y fue la «mascota oficial de las campañas de vacunación» durante la crisis del Covid-19, con una campaña titulada «Hazlo por Babydog», en la que animaba a los ciudadanos de Virginia Occidental a vacunarse.

Su dueño ha sabido sacar rédito de él. Justice, de 73 años, es el gran favorito para hacerse con un escaño en el Senado por Virginia Occidental, un estado férreamente republicano, tras las elecciones del próximo 5 de noviembre. Cumple ahora su segundo mandato como gobernador y no puede optar a un tercero.

Empresario y miembro de una prominente familia de mineros del carbón, fue elegido por primera vez para el cargo en 2016 –aunque inicialmente como demócrata– y se pasó al Partido Republicano en agosto de 2017. Fue respaldado en la carrera al Senado por Trump, así como por republicanos mucho más asentados como el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y por el Comité Senatorial Republicano Nacional.