Así informa la prensa internacional de la coronación de Carlos III

Los medios de comunicación de todo el mundo interrumpieron su cobertura habitual con reportajes y transmisiones especiales sobre la coronación del rey Carlos III y su esposa, la reina Camila .

La ceremonia histórica fue presenciada por 2.300 invitados en la Abadía de Westminster y vista por casi 19 millones de espectadores en Reino Unido, con innumerables personas en todo el mundo cautivadas por la pompa y el espectáculo.

Los periódicos y las emisoras de Europa, EE UU y Australia dedicaron mucho tiempo y recursos a informar sobre la coronación con programas especiales, transmisiones en vivo y reportajes.

Pero hubo algunos desaires notables, con "The New York Times" calificando la ceremonia como una "incomodidad vergonzosa", mientras que la Ópera de Sydney no estaba iluminada como lo estaba para el funeral de la reina Isabel II debido al coste.

Mientras tanto, los informes de los medios estatales rusos se han centrado en las protestas y el sentimiento republicano en Reino Unido y en todo el mundo, mientras que Corea del Norte parece haber optado por el silencio de la radio.

Así es como los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la coronación del nuevo monarca británico:

Estados Unidos

Los principales canales de noticias y periódicos de EE UU reemplazaron sus horarios habituales con cobertura de la coronación del Rey, y los estadounidenses sintonizaron transmisiones en vivo de la procesión en CNN, ABC, Fox News, CBS y NBC.

Otros canales, incluidos CBS y CNBC, celebraron el evento con invitados especiales que hablaron sobre la ceremonia real, con Piers Morgan presentando un programa de Fox News.

Varios medios notaron la extravagante ceremonia que contrastó con las insinuaciones del Palacio de Buckingham de que la ceremonia sería "reducida" para representar el avance de la monarquía y ser sensible a las presiones del costo de vida .

Una columna en "The Washington Post" advirtió que "el espectáculo de la coronación del rey Carlos podría volver a atormentarlo", sugiriendo que "una producción tan abiertamente religiosa y grandiosa podría en última instancia avivar el debate sobre la riqueza real y el valor de una monarquía hereditaria".

"The New York Post" llamó al duque de Sussex el “príncipe solitario”, destacando su viaje en solitario desde California para la coronación sin su esposa, Meghan, y sus hijos.

Sin embargo, "The New York Times" tuvo una visión menos positiva del evento, publicando un artículo que lo calificó como una "incomodidad aterradora" que "llegó con poca fanfarria".

La columna cuestionó si Reino Unido debería "cortar los lazos" entre la monarquía y la Commonwealth, y agregó: "Las relaciones entre la monarquía británica y sus reinos distantes han llegado a su fin".

Otra columna concluyó: “Carlos es famoso y tiene una imagen mediática seria como un hombre de problemas. Pero él no tiene el mismo afecto o celebridad ganados hace mucho tiempo (como su madre), y es posible que tampoco tenga tiempo para construir”.

El periódico liberal se enfrentó previamente a una reacción violenta por criticar los 6 millones de libras gastados en el funeral de la difunta Reina en un momento en que las familias luchaban por pagar la comida y las facturas.

Mientras tanto, Joe Biden no asistió al evento porque “tienen muchas cosas que hacer”, y la Primera Dama, Jill Biden, y su nieta de 24 años, Finnegan, fueron en su lugar.

El presidente felicitó a Carlos y Camilla en Twitter y agradeció a su esposa por representar a los EE. UU.

Escribió: “Felicitaciones al Rey Carlos III ya la Reina Camila por su Cronación. La amistad perdurable entre los EE UU y Reino Unido es una fuente de fortaleza para ambos pueblos. “Estoy orgulloso de que la Primera Dama represente a Estados Unidos en esta ocasión histórica”.

Europa

Los principales periódicos y emisoras de las naciones europeas también invirtieron recursos en la cobertura de la coronación, que en su mayoría fue cálida y positiva.

El periódico francés "Le Monde" describió el evento como un "gran espectáculo" y un "día histórico bajo una lluvia perfectamente británica".

El periódico señaló los arrestos de los manifestantes republicanos y dijo que el "celo" con el que la Policía actuó "echó a perder un poco la demostración de unidad nacional que se suponía que debía encarnar la ceremonia".

El tabloide francés "Le Parisien" hizo un blog en vivo de la coronación, guiando a los ávidos lectores durante el día.

La prensa alemana también se mostró en general exuberante, con el periódico "Bild" salpicando en su sitio web: "'Finalmente King a los 74. Esta es la gloria suprema".

En una nota menos seria, el periódico también informó sobre una ola de recuerdos del rey Carlos que salieron a la venta, incluidos vaporizadores desechables inspirados en los llamados "dedos de salchicha" del nuevo monarca. Carlos ha sido fotografiado con los dedos hinchados en varias ocasiones.

El periódico alemán "Die Welt" también invirtió recursos significativos en la coronación, transmitiendo el evento en vivo y reuniendo los "momentos más hermosos".

China

El "Global Times" de propiedad estatal informó que “ el presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan enviaron el sábado un mensaje felicitando al rey Carlos y a la reina Camilla por su coronación al trono británico”.

Pero fue menos halagador en su evaluación de Reino Unido, citando analistas que afirmaron que Carñps se ha hecho cargo de “un imperio sin su estatus de imperio”.

El medio sugirió que la coronación “ha llevado a Reino Unido a una nueva era, un punto de inflexión en el que el país ha descendido de un imperio glorioso, heredado por la reina Isabel II, a un país que lucha con una crisis del coste de vida en parte causada por las consecuencias persistentes del Brexit, el aumento de la inflación y el impacto de la crisis Rusia-Ucrania”.

“Ahora sumido en una profunda crisis por el coste de vida y una nación cuya influencia se está desvaneciendo tan rápido que muchas naciones en el reino del Rey están ansiosas por decir adiós, Reino Unido se ha convertido en un país que lucha por recuperar su antiguo esplendor como líder mundial. En cambio, tiene que conformarse torpemente con convertirse en vasallo de Estados Unidos”, agregó.

El "South China Morning Post", con sede en Hong Kong, publicó un informe más favorable y agregó: “La coronación fue un asunto típicamente británico. No será del agrado de todos. Pero la colorida ceremonia, llena de tradición, marcó el comienzo de una nueva era, y es una buena excusa para una fiesta”.

Australia

La respuesta en Australia resultó ser más ambivalente, pero los principales canales de noticias aún publicaron una gran cantidad de cobertura de la coronación.

La emisora ​​australiana ABC recibió una reacción violenta después de organizar un panel de discusión sobre el rey Carlos y la monarquía antes de la ceremonia.

El programa de una hora titulado "La coronación: una discusión sobre la monarquía en 2023" se centró en la relevancia del rey Carlos para Australia, y el presentador Stan Grant señaló que la invasión británica de 1788 fue cuando los indígenas comenzaron a sufrir.

Dijo: “La Corona no está por encima de la política para nosotros, porque el símbolo de esa Corona era, representaba la invasión, el robo de tierras, y en nuestro caso, la guerra de exterminio que el próximo año cumplirá 200 años”.

El programa también discutió si Australia debería convertirse en una república, con el jefe del Movimiento de la República Australiana, Craig Foster, criticando la monarquía .

“No nos representa culturalmente, no funciona para nosotros, no funciona para nosotros a nivel internacional, por lo que muchas de nuestras debidas comunidades multiculturales internacionales han sufrido bajo este mismo proceso de colonización y similares, y se sienten profundamente incómodos como bien”, dijo.

Las velas de la Ópera de Sydney no se encendieron como lo harían para conmemorar la muerte de la reina Isabel debido a que era demasiado costosa.

“El Gobierno de Nueva Gales del Sur cree que ha logrado el equilibrio adecuado en términos de cumplir con las expectativas de la comunidad al conmemorar la ocasión y tener en cuenta los gastos públicos”, aseguró un portavoz del Gobierno estatal.

Sin embargo, otros edificios públicos, incluida la Casa del Parlamento en Canberra, se iluminaron de color púrpura real.

Rusia

La cobertura del medio estatal Russia Today se centró en las protestas republicanas contra la monarquía.

El medio, que ha sido prohibido en Reino Unido, informó sobre los fanáticos del Liverpool que abuchearon el himno nacional, sobre los manifestantes contra la monarquía en Londres y sobre un sitio de la fiesta de coronación "desfigurado con [un] pene gigante".

En el período previo al evento, Russia Today ha estado publicando historias sobre los sentimientos republicanos que se construyen en Reino Unido y en todo el mundo, con titulares sobre la "reacción violenta africana" y los músicos que se niegan a actuar en el concierto de coronación.

La agencia de noticias estatal rusa TASS informó sobre la coronación y describió el ambiente en las calles como "amistoso" con la multitud vestida con los "colores de la bandera británica".

Sin embargo, los informes eran mucho más limitados y en gran medida involucraban detallar los eventos del día y las diversas tradiciones.

Corea del Norte

La única agencia de noticias de Corea del Norte , KCNA, pareció mantener un muro de silencio sobre la coronación y no apareció ningún artículo en KCNA Watch, un agregador de producción de medios oficiales, que se actualiza en tiempo real.

El jefe de Estado, Kim Jong Un, no fue invitado, pero un alto diplomático estuvo en su lugar en la ceremonia del sábado.