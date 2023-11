Así ha tratado el New York Times las revueltas por la amnistía en España: “Sánchez había dicho anteriormente que nunca lo haría”

Continúan las reacciones al pacto PSOE y Junts con su polémico acuerdo que implica la concesión de beneficios a los líderes independentistas catalanes involucrados en el proceso soberanista, así como la promesa de un referéndum de autodeterminación y el compromiso de abordar las acusaciones de "lawfare" en su contra, entre otras concesiones significativas. Esta noticia ha desencadenado protestas en todo el país durante varios días y ha captado la atención a nivel internacional.

Diversos medios de comunicación de renombre mundial, como el 'New York Times' se han hecho eco de la noticia. "Deal Granting Amnesty to Separatists Sets Off Turmoil in Spain"(El acuerdo que concede amnistía a los separatistas provoca agitación en España), titulaba el periódico americano.

Dicho artículo, que no solo hace referencia a las numerosas manifestaciones realizadas y organizadas en adelante que recorren y recorrerán España, como la del próximo domingo, ha remarcado también la incertidumbre que este acuerdo ha generado en Europa:"The deal is likely to allow him to stay in power but has caused turmoil throughout Spain, doubts in Europe and questions about the country’s stability" (Es probable que el acuerdo le permita permanecer en el poder, pero ha causado agitación en toda España, dudas en Europa y dudas sobre la estabilidad del país).

Sin embargo, lo más significativo de la noticia llega en el momento en que Sánchez queda retratado, pues el NYT le recuerda, tanto al actual presidente en funciones como a todos sus lectores, que este había negado aceptar la amnistía a los culpables del 1-O como moneda de cambio en múltiples ocasiones: "But the proposed amnesties, something Mr. Sánchez had previously said he would never do, triggered an uproar..." (Pero la amnistía propuesta, algo que Sánchez había dicho anteriormente que nunca haría, provocaron un revuelo).

Reacciones de otros medios

Las reacciones a la actual situación negociadora en la política española con la amnistía han ocupado múltiples titulares de otros medios internacionales.

Ya el martes pasado, el británico 'Financial Times' era trending topic en España tras un editorial favorable a la medida de gracia a los dirigente independentistas procesados por corrupción. "La amnistía es una apuesta que merece la pena", titulaban el artículo de opinión donde defendían que este acto acabaría con la “fractura social creada en torno al independentismo”.

Otros, sin embargo, siguen la línea del New York Times. 'The Washington Post', que también se hacía eco de la noticia del pacto, seleccionaba este titular: "To stay in prower. Spain’s Socialists offer amnesty to Catalan separatists" (Para permanecer en el poder, los socialistas de España ofrecen la amnistía a los separatistas catalanes).

El medio italiano 'Corriere della Sera'era igual de crítico y tachaba, incluso, de “tiranía totalitaria” el acuerdo de investidura. Mientras tanto, El periódico británico 'The Guardian', señalaba que el pacto PSOE y Junts «ha alarmado a los partidos de derechas, pero también a los votantes socialistas tradicionales y al comisario de Justicia de la Unión Europea» .

El medio portugués 'Diário de Notícias' titula en su edición de papel: "Vía abierta para otros cuatro años de Sánchez, pese a la revuelta a diario" poniendo el foco en las protestas al igual que el francés 'Le Monde': 'En España, Pedro Sánchez obtiene el apoyo de los separatistas catalanes a costa de concesiones que encienden el país'.