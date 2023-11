Siga en directo el minuto a minuto del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts y las protestas en Ferraz

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirma este viernes, en un entrevista que publica La Vanguardia, que "el PSOE y Junts han firmado un gran pacto de Estado".

A su juicio, "lo importante de la amnistía es la normalización del diálogo político", y remarca que él "no habría puesto el grito en el cielo si el PP hubiera conseguido la investidura con Junts".

El expresidente del Gobierno insiste, en este sentido, en que "no hubo delitos de sangre: la amnistía es intelectual y moralmente razonable". Y apuntilla, sobre la vía unilateral para la independencia de Cataluña, que "no lo volverán a hacer, eso no pasará porque la historia no se repite".

Para Zapatero, todo parte de la sentencia del Estatut y "a partir de entonces se crea un nudo de dificultad enorme para conciliar, para compartir", una realidad que ahora se pretende mejorar.

Añade que "la teoría de que (España) se rompe es un discurso simple, hipócrita y falaz", y se refiere a las críticas de algunos compañeros del partido recordando que "el PSOE no ha sido nunca ni Felipe González ni Zapatero ni Sánchez".