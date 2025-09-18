Acceso

Arabia Saudí y Pakistan firman un pacto de defensa mutua tras el aumento de tensiones en Oriente Medio

El acuerdo con Pakistán, que posee armas nucleares, llega en un momento en que los estados árabes del Golfo se preocupan por la fiabilidad de Estados Unidos

In this photo released by Pakistan's Press Information Department, Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, right, and Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif pose for photograph after signing a mutual defense pact, in Riyadh, Saudi Arabia, Wednesday, Sept. 17, 2025. (Press Information Department via AP)
Ignacio Gesteira Alcalde
Arabia Saudí y Pakistán han firmado el "Strategic Mutual Defence Agreement" (Pacto Mutuo de Defensa Estratégica), en virtud del cual cualquier agresión contra uno de los países será considerada una agresión contra ambos, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní y la agencia estatal de noticias saudí.

El acuerdo fue formalizado durante la visita oficial del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a Riad, invitado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En la ceremonia también participaron altos mandos militares, incluidos el Jefe del Ejército de Pakistán, Field Marshal Asim Munir.

Arabia Saudí-PakistánA. CruzLa Razón

Según las declaraciones conjuntas, el objetivo del pacto es reforzar la cooperación en defensa y consolidar una disuasión conjunta ante cualquier agresión externa. Un alto funcionario saudí, hablando bajo condición de anonimato, señaló que el acuerdo podría implicar “todos los medios defensivos”, aunque no se ha confirmado oficialmente si esto incluye la protección nuclear de Pakistán hacia Arabia Saudí.

El pacto se produce en un contexto de crecientes tensiones regionales, especialmente tras los bombardeos israelíes en Doha, Catar, que provocaron reacciones de países árabes preocupados por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Además, se interpreta como una señal de que Arabia Saudí busca ampliar sus alianzas de seguridad, ante dudas sobre la fiabilidad de sus garantes tradicionales.

