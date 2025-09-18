Imputado en Francia un joven que abandonó a su mejor amigo muerto tras estrellar el coche

Thomas B., un joven conductor novel, enfrenta severas acusaciones tras un accidente que ha provocado la muerte de su amigo durante una madrugada fatal en una carretera secundaria de Oytier-Saint-Oblas, en el departamento de Isère, Francia. El siniestro involucró un Renault Clio que se salió de la vía y cayó por un desnivel, causando la muerte inmediata de Paco, quien acababa de cumplir la mayoría de edad.

La justicia francesa ha imputado a Thomas B. por homicidio vial agravado, un cargo que podría acarrearle hasta diez años de prisión. Las circunstancias del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades, quienes buscan determinar los factores exactos que provocaron la pérdida de control del vehículo.

El joven conductor, tras el impacto, abandonó la escena en estado de pánico, dejando a su amigo sin intentar auxiliarlo. Las pruebas de alcoholemia revelaron una tasa de 0,23 gramos por litro de sangre, superando el límite legal para conductores noveles en Francia. Thomas B. reconoció haber consumido "media botella de vodka" durante la fiesta previa al accidente. Su huida y posterior ocultamiento en el domicilio paterno agravaron su situación legal, añadiendo cargos de fuga y omisión del deber de socorro.

Durante su comparecencia judicial, el imputado mostró un profundo dolor, declarando que "Paco era como un hermano para mí". Sin embargo, tras sus declaraciones iniciales, optó por acogerse a su derecho de guardar silencio.

La defensa apela a la comprensión

Las posibles consecuencias para Thomas B. incluyen una pena máxima de diez años de prisión e inhabilitación para conducir. Mientras tanto, la familia de Paco, devastada por la pérdida de un joven con proyectos universitarios, considera realizar vigilias y marchas silenciosas.

Las autoridades aprovechan este caso para enfatizar los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente entre conductores noveles. La investigación continúa abierta para determinar con precisión las responsabilidades penales definitivas. La defensa ha solicitado comprensión, argumentando el "inmenso dolor" que atraviesa el acusado, aunque ello no aminora la gravedad de sus acciones y sus consecuencias trágicas.