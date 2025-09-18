Un joven desata el caos en Francia: asalta un hospital, roba un coche, lo incendia y acaba ingresado en un psiquiátrico

Un joven de 24 años desencadenó una secuencia dramática de eventos en el departamento francés de Cantal, protagonizando una serie de acciones que pusieron en riesgo la seguridad pública. Sus actos incluyeron múltiples interrupciones en un centro hospitalario, el robo de un vehículo y una huida temeraria que concluyó con su detención. Las autoridades intervinieron en distintos momentos, logrando controlar la situación sin registrar víctimas ni heridos.

El incidente comenzó con una serie de irrupciones en el hospital Henri‑Mondor de Aurillac, donde el individuo, aparentemente intoxicado, generó una situación de tensión y desconcierto. A pesar de los intentos del personal por reconducirlo, el joven persistió en su comportamiento errático, requiriendo una intervención policial más enérgica para garantizar la seguridad del recinto.

Posteriormente, en la localidad de Arpajon‑sur‑Cère, el joven protagonizó un robo de vehículo que desencadenó una persecución policial. Aprovechando un momento de distracción de un conductor, logró sustraer un automóvil y emprender una huida que puso en riesgo la seguridad vial. La patrulla policial, tras una intensa persecución, localizó el vehículo incendiado, requiriendo la intervención de bomberos para sofocar las llamas.

Consecuencias legales y medidas adoptadas

El episodio concluyó con la detención del joven cerca del vehículo calcinado. Las autoridades policiales confirmaron que el individuo continuaba en estado de intoxicación alcohólica en el momento de su arresto. Considerando sus antecedentes previos y la peligrosidad de sus acciones, los magistrados determinaronsu ingreso obligatorio en la unidad psiquiátrica del hospital Henri‑Mondor, bajo estricta vigilancia.

El joven deberá enfrentar múltiples cargos, incluyendo robo de vehículo, daños materiales, alteración del orden público y desobediencia a la autoridad. Las diligencias judiciales continúan abiertas para determinar el alcance de su responsabilidad penal.