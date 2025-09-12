Un barco de rescate que llevaba víctimas de la inundaciones en Pakistán vuelca dejando nueve personas muertas

Nueve personas, entre ellas mujeres y niños, murieron cuando un barco de rescate que evacuaba desplazados por las inundaciones producidas en Pakistán volcó en el río Indo, en la provincia de Punjab oriental, según lo que informaron autoridades gubernamentales este jueves. El incidente ocurrió el martes, cuando la embarcación, que transportaba unas veinte personas, perdió estabilidad debido a los vientos fuertes y la corriente rápida del río, según declaró Musarrat Jabeen, la principal administradora gubernamental regional.

Equipos de rescate, incluidos buzos del ejército de Pakistán, recuperaron cinco cuerpos durante las primeras horas tras la tragedia. Más tarde, cuatro cadáveres adicionales fueron hallados por las autoridades. Este suceso se suma a otras tragedias recientes en la zona: en Jalalpur Pirwala, un barco similar se hundió en las afueras de la ciudad, cobrándose la vida de cinco personas. Las inundaciones, provocadas por lluvias monzónicas intensas y el vertido de agua desde presas en India, han sumido en emergencia a vastas regiones de Punjab.

Las autoridades provinciales han denunciado que el número de embarcaciones de evacuación y su equipamiento es insuficiente. También alertan sobre tarifas elevadas impuestas por operadores privados que ofrecen servicios de rescate a la población.

Consecuencias devastadores en la época de monzones

La magnitud del desastre es considerable: desde el 23 de agosto, las inundaciones han desplazado a más de 2,1 millones de personas, han inundado alrededor de 4.000 aldeas en Punjab y han provocado al menos 68 muertes confirmadas solo en esa provincia; a nivel nacional, se calcula que más de 900 personas han perdido la vida desde finales de junio debido al impacto del monzón.

El gobierno local ha desplegado 100 embarcaciones equipadas con chalecos salvavidas y cuatro helicópteros para asistir en las operaciones de evacuación y suministro de ayuda urgente. Altos cargos como la ministra Marriyum Aurangzeb y la primera ministra de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, supervisan los esfuerzos de socorro, mientras se fortalecen los diques y se establecen campamentos temporales para los afectados.