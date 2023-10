«El ataque de Hamás es incluso peor que la guerra contra Hizbulá de 2006»

Benjamín Netanyahu compareció en la noche del sábado desde su búnker en Tel Aviv después de sufrir como primer ministro una jornada de enfrentamientos inédita que dejó más de 250 israelíes muertos y cerca de 1.000 heridos como resultado de un ataque sorpresa de la milicia palestina Hamás en el sur del país. Reconoció el primer ministro, visiblemente afectado, que lo sucedido «no se había visto antes en Israel». El ataque del brazo armado de Hamás, la organización palestina que gobierna la Franja de Gaza, no tiene precedentes. Pero la respuesta, prometió, sería contundente. Alberto Spectorovsky, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, reconoce en conversación con LA RAZÓN que las Fuerzas de Defensa israelíes «han fallado por completo»

¿Por qué Hamás decide atacar en este momento? Coincide con la conmemoración del 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, cuando el Egipto de Anwar el Sadat y la Siria de Hafez el Asad atacaron por sorpresa Israel.

Es buena la referencia de los 50 años de la guerra del Yom Kippur. Lo de hoy es lo mismo, e incluso peor. Es otro ataque por sorpresa, pero creo que las consecuencias van a ser mucho más graves. Podríamos imaginarnos por qué deciden actuar justo en este momento. Había una decisión estratégica de Hamás y de los movimientos de resistencia palestinos. No podían aceptar el acercamiento de Israel con Arabia Saudí. La operación está destinada a provocar a Israel y, de una forma u otra, propiciar que el proceso de normalización de relaciones con Arabia Saudí se rompa. Pero estamos en mitad del proceso, no podríamos afirmarlo con total seguridad. En cualquier caso, es el momento ideal para hacerlo. Es un plan que venía desde hace tiempo.

¿Podemos hablar de un fracaso total de las Fuerzas de Defensa israelíes?

Las FDI han fallado por completo. De hecho, el problema principal ha sido la poca preparación del Ejército israelí. Sin entrar en la evolución del conflicto, no me cabe ninguna duda de que es un fracaso fundamentalmente de la cúpula de seguridad. ¿Cómo pudo el Ejército dejar que sucediera? Es como si tocan el timbre de la puerta de tu casa. Aún con el apoyo de Irán, la operación no debería de haberse producido. No se nos podría ocurrir que toda esa zona no tuviera desplegadas a las divisiones del Ejército para operar en un momento de urgencia. Es una dejadez. Esto realmente no se lo puedo perdonar al Ejército israelí. Podemos hablar después de las cuestiones políticas, pero esto no podría haber sucedido. Es muy preocupante.

¿Tiene precedentes este ataque?

Diría que después de la guerra del Yom Kippur, es la peor de todas. Incluso peor que la guerra con Hizbulá de 2006. Desde el punto de vista táctico de Hamás, es una operación extraordinaria. No sabemos cuál será el resultado final, pero desde esa perspectiva, nos guste o no, el plan ha sido perfecto. Lo que me sorprende, insisto, es la poca preparación del Ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado la guerra total a Hamás.

La revancha de Israel imagino que vendrá con todo. A largo plazo imagino que va a terminar con el Gobierno de Hamás en Gaza. A corto, en cuanto a esta batalla, nos guste o no la ganó Hamás. Si no hubiera secuestrados, te diría una cosa distinta; sabiendo que hay secuestrados, cambia toda la fisonomía del asunto.

Países como Turquía y Arabia Saudí han pedido una desescalada. ¿Cómo reaccionará Israel?

Entiendo la posición de Arabia Saudí y de Turquía. Aunque no creo que Israel pueda aceptar de ninguna manera esta situación. Por otro lado, tampoco creo que tenga demasiadas balas en la recámara. ¿Por qué? Porque hay muchos israelíes secuestrados. Hamás va a ir a todo, a por la victoria total. ¿Cuál es la victoria total? Negociar con los secuestrados, que todavía no sabemos cuántos hay, e intercambiarlos por los terroristas que están en las cárceles de Israel. No me cabe duda de que Israel va a tener que conceder. No imagino una situación diferente. Por eso, los llamados de Arabia Saudí y de Turquía se van a cumplir no porque lo pidan ellos, sino porque a Israel no le queda más remedio. De una forma u otra, es como admitir que fueron derrotados. Al menos derrotados en esta contienda, lo que no quiere decir que esta guerra haya terminado.