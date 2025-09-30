Acceso

Internacional

Asia

Bangladesh: la indignación por la violación en grupo de una menor deriva en violencia con tres muertos

Los manifestantes exigían justicia inmediata y la detención de los agresores, que continúan fugados

(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo de la Policía de Bangladesh. Europa Press/Contacto/MD Mehedi Hasan 11/03/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Bangladesh vive desde hace meses instalado en la inestabilidad socialCONTACTO vía Europa PressEuropa Press
Hong Kong Creada:
Última actualización:

En el distrito bangladesí de Khagrachhari se han registrado nuevas protestas por la brutal violación de una niña de 12 años de una minoría étnica acabaron en graves disturbios que dejaron al menos tres fallecidos y varios heridos.

Los manifestantes exigían justicia inmediata y la detención de los agresores, que continúan fugados. En paralelo, organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios condenaron los incidentes y reclamaron garantías efectivas de seguridad para las poblaciones indígenas, históricamente expuestas a la violencia.

El caso, que ha sacudido la opinión pública, vuelve a poner bajo presión a las autoridades de Daca, ya cuestionadas por su gestión de la creciente tensión sectaria en la región montañosa del sureste del país.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas