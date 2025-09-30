Bangladesh: la indignación por la violación en grupo de una menor deriva en violencia con tres muertos

En el distrito bangladesí de Khagrachhari se han registrado nuevas protestas por la brutal violación de una niña de 12 años de una minoría étnica acabaron en graves disturbios que dejaron al menos tres fallecidos y varios heridos.

Los manifestantes exigían justicia inmediata y la detención de los agresores, que continúan fugados. En paralelo, organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios condenaron los incidentes y reclamaron garantías efectivas de seguridad para las poblaciones indígenas, históricamente expuestas a la violencia.

El caso, que ha sacudido la opinión pública, vuelve a poner bajo presión a las autoridades de Daca, ya cuestionadas por su gestión de la creciente tensión sectaria en la región montañosa del sureste del país.