Berlín da luz verde a Ucrania para disparar armas alemanas contra objetivos en Rusia

Después de que Estados Unidos haya autorizado a Ucrania a usar armas americanas alemanas contra objetivos en Rusia, el gobierno del canciller Olaf Scholz ha dado luz verde finalmente a lanzar las armas alemanas dentro de Rusia. Hasta ahora, los gobiernos de Reino Unido, Suecia, Finlandia, los países bálticos, los Países Bajos, Polonia, la República Checa, Canadá y otros países habían dicho que no tienen ningún problema con que Ucrania utilice sus armas para atacar dentro de territorio de Rusia. España, a través del ministro de Exteriores José Manuel Albares, ha dicho este viernes que no ha dado esta autorización porque Kiev no se lo ha pedido.

Hasta hace unos meses, la máxima de todos los países occidentales era precaución y evitar una escalada con Rusia que pudiera derivar en un conflicto más grande entre Moscú los países de la OTAN.

Scholz habría cambiado de postura en los últimos días convencido por el presidente Emmanuel Macron. El 28 de mayo, la Cancillería alemana afirmó que no veía ninguna razón para ampliar el área de cobertura de las armas occidentales en el conflicto ucraniano. Recordó que existen “reglas claras para el suministro de armas alemanas a Kiev que han sido acordadas con Ucrania y que funcionan”. Scholz calificó el objetivo de su política respecto al conflicto militar en Ucrania como “evitar que se convierta en una guerra muy grande”.

Alemania se encontraba hasta ahora en el grupo de países que no ven con buenos ojos que ese material militar sea empleado contra Rusia. En ese grupo también están España, Italia, Bélgica o Hungría, que muestran su oposición férrea por el riesgo de que Moscú pueda interpretarlo como una señal más hacia la confrontación directa. El presidente francés Emmanuel Macron, por el contrario, es partidario de que las armas francesas suministradas a Ucrania se pueden usar para lanzar ataques dentro de Rusia.

Al parecer, Macron fue quien convenció a Scholz de permitir que armas occidentales atacaran bases militares rusas en territorio ruso. Según Politico, Macron dijo que Ucrania podría “neutralizar” objetivos en Rusia “desde donde se disparan los misiles, pero no otros objetivos civiles o militares”. Scholz, por su parte, afirmó que Ucrania puede utilizar las armas proporcionadas "dentro del marco del derecho internacional", lo que abre la puerta al uso de armas donadas en Rusia, pero también mantiene al Kremlin en vilo.