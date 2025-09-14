“Los conocemos bien”: el desconcierto en la comunidad donde creció Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk

La pequeña localidad de Washington, en Utah, se encuentra conmocionada tras conocerse que Tyler Robinson, un joven de 22 años nacido y criado en la zona, es el principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. El ataque, ocurrido el pasado 10 de septiembre durante un debate al aire libre, terminó con la vida de Kirk frente a cientos de estudiantes y desató una ola de indignación política en todo el país.

Robinson fue detenido después de que su padre lo convenciera de entregarse a la policía. En las horas previas, fuerzas locales y federales habían desplegado un amplio operativo en Washington y en la cercana St. George, cerrando calles y golpeando puertas en busca de pistas. La vivienda familiar del sospechoso fue registrada por decenas de agentes, en un episodio que dejó atónitos a sus vecinos.

Los habitantes del pueblo describen a la familia Robinson como "gente patriota, cercana y trabajadora". Una vecina señaló que Tyler era un joven reservado, mientras que sus hermanos menores participaban con más frecuencia en actividades comunitarias y deportivas. "Esto demuestra que puedes ser un gran padre y aun así tu hijo tomar decisiones equivocadas", añadió. El propio gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró que Robinson había tenido “una infancia normal”, lo que aumenta el desconcierto por el desenlace.

La fiscalía del condado planea presentar cargos formales el martes, cuando Robinson comparezca por primera vez ante un tribunal. Mientras tanto, la comunidad de Washington sigue intentando asimilar cómo uno de sus vecinos pudo estar detrás de un acto que ha sacudido a Estados Unidos y que, en palabras de la viuda de Kirk, “no ha hecho más que multiplicar el alcance de su misión”.