Un experto explica la estrategia de Putin y por qué Rusia invade con drones el espacio aéreo de Polonia: "Es una prueba"

Esta semana el Ejército de Polonia derribó varios aparatos no tripulados lanzados desde territorio ruso que penetraron en su espacio aéreo, un incidente que despertó la alarma en la OTAN y que Donald Trump minimizó, calificándolo de "posible error".

Para el experto en relaciones internacionales Pedro Rodríguez, la maniobra forma parte de un plan mayor diseñado por Moscú para poner a prueba la solidez del vínculo trasatlántico.

Rodríguez subraya que el Kremlin persigue tres objetivos simultáneos: demostrar que la guerra en Ucrania terminará bajo sus condiciones, impedir un despliegue europeo de tropas en el país atacado y, sobre todo, mostrar que Estados Unidos no garantizará la seguridad continental. "Putin sabe que Washington es incapaz de ofrecer hoy el cumplimiento pleno del artículo 5 de la Alianza Atlántica y juega con esa debilidad", dijo en laSexta Xplica.

El mensaje tras cada dron: separar a EE UU de Europa

El analista cree que Moscú aprovecha el "cheque en blanco" que, a su juicio, le ha extendido Trump con plazos incumplidos y amenazas sin materializar. Cada incursión aérea sirve así para observar el tiempo de reacción de Polonia, la retórica de Bruselas y, especialmente, si EE UU eleva el tono o prefiere bajar el perfil para evitar una escalada.

"En el nuevo orden mundial, la prioridad rusa es separar a EE UU de Europa; los drones son una forma barata y simbólica de medir hasta dónde resiste esa alianza", concluyó Rodríguez.