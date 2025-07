Corea del Norte desafía a Trump: "No renunciaremos a nuestro plan nuclear. Admita la nueva realidad"

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reconocer la nueva realidad nuclear y le ha recordado que la situación ha cambiado con respecto a su primer mandato en la Casa Blanca, durante el cual se produjo un histórico acercamiento con Pyongyang.

"Nadie puede negar la realidad ni debe engañarse", ha dicho Kim, subdirectora del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, para quien "reconocer la cruda realidad" de que las capacidades nucleares y el entorno geopolítico han cambiado debería ser "el requisito previo para predecir y reflexionar sobre el futuro"

"Es importante recordar que 2025 no es 2018 ni 2019", ha remarcado este martes Kim, en alusión a los años en los que se produjo el histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un, en uno de los cuales el magnate republicano fue el primer presidente de Estados Unidos en cruzar al norte de la península de Corea. Kim ha reiterado que ningún acuerdo del pasado podrá ahora echar para atrás los años de desarrollo nuclear de Corea del Norte. "Cualquier intento de negar el estatus de potencia nuclear de nuestro país (...) será rechazado de manera categórica", ha avisado, según recoge la agencia estatal de noticias KCNA.

De igual forma, ha advertido a Estados Unidos de que no puede esperar utilizar la relación entre ambos líderes --la cual "no es mala", ha reconocido-- para intentar poner fin al programa nuclear de Pyongyang, pues será interpretado como una "burla", ha dicho. "Si Estados Unidos no acepta la nueva realidad y se aferra a sus fracasos del pasado, una reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos no será más que una 'esperanza' para los estadounidenses", ha zanjado la hermana del líder norcoreano.

Por otra parte, un avión de pasajeros procedente de la capital norcoreana, Pionyang, aterrizó hoy en Moscú por primera vez en casi 30 años. El aparato, operado por la compañía Nordwind Airlines, llegó al aeropuerto de Sheremétievo con 440 pasajeros a bordo tras cerca de 8 horas de vuelo, informa Efe.

En el avión, un Boeing 777-200ER, viajaban en su mayoría ciudadanos norcoreanos, pero también rusos, incluido diplomáticos.

"Se ha realizado un trabajo titánico por parte tanto de los camaradas norcoreanos como de nuestros colegas rusos", comentó Matvéi Krivosheyev, agregado de la embajada rusa en Pionyang, a medios locales.

El domingo despegó de Sheremétievo hacia Pionyang el primer vuelo que enlazaba directamente las capitales de los dos países tras recibir la correspondientes autorización de la agencia federal de transporte aéreo de Rusia, Rosaviatsia.

Según el Ministerio de Transporte ruso, los vuelos operarán una vez al mes y el coste mínimo del billete serán casi 600 dólares.

El tráfico aéreo entre Rusia y Corea del Norte -la aerolínea norcoreana Air Koryo opera vuelos entre Vladivostok y Piongyang tres veces por semana- se restableció en agosto de 2023 tras tres años y medio de parón debido a la pandemia del coronavirus.

Las visitas de ciudadanos rusos a Corea del Norte, considerado el país más hermético del mundo, únicamente son posibles en grupos turísticos organizados.

Este mes de julio se inauguró en el país comunista un complejo turístico llamado Wonsan-Kalma, ubicado en la costa del mar de Japón y con una capacidad hotelera de 20.000 personas.

Según informó la pasada semana la Unión Turística de Rusia, la demanda de viajes turísticos a Corea del Norte ha aumentado cinco veces desde 2024.