Destrozan a martillazos una cruz de piedra de tres siglos en el Pirineo: era un emblema para pastores y senderistas

Un emblema histórico de la montaña pirenaica ha sido objeto de un acto de destrucción premeditado. La cruz situada en el col de la Crouzette, a una altura de 2.337 metros, que separa la vallée d'Eychellesde las estivas de Haute Serre en el departamento de Ariège, fue destrozada a golpes de maza. Este símbolo, profundamente arraigado en el paisaje montañoso, ha sido víctima de un acto de vandalismo que evidencia la fragilidad de los elementos patrimoniales en estos entornos.

La cruz, testigo de siglos de historia, ya había experimentado previamente momentos de adversidad. Originalmente sustraída en 2001, fue posteriormente reconstruida por Thierry Galey, un vecino local, y bendecida por el abad Jean Fauroux en 2004. El alcalde de Bethmale había enfatizado en su momento la solidez de la instalación, advirtiendo sobre la dificultad de su extracción. En esta ocasión, los responsables no intentaron robar la cruz, sino que la destruyeron en su ubicación original. La ausencia de información sobre los autores o posibles investigaciones añade un halo de misterio al suceso.

La destrucción de cruces y elementos simbólicos en puertos y cumbres no es un fenómeno nuevo en la región. Estas acciones suelen desencadenar una respuesta comunitaria, con vecinos y asociaciones locales movilizándose para recuperar y restaurar estos significativos elementos del patrimonio cultural. La coincidencia temporal con una fecha religiosa significativa, la festividad de la Asunción de la Virgen, podría ser simplemente una coincidencia, aunque resulta cuando menos llamativa.

La cruz del col de la Crouzette, más allá de su valor religioso, representaba un punto de referencia para senderistas, pastores y amantes de la naturaleza.