Dimite el primer ministro de Francia horas después de presentar su nuevo gobierno

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su dimisión al presidente Emmanuel Macron, apenas 27 días después de su nombramiento, en un episodio sin precedentes que agrava la crisis política que atraviesa Francia.

En un breve comunicado, el Palacio del Elíseo informó de que Macron aceptó la renuncia, que se produjo pocas horas después del anuncio del nuevo gabinete. La decisión abre la puerta a varios escenarios, incluida la posibilidad de convocar elecciones legislativas anticipadas.

Lecornu, que había sido recibido esta mañana en el Elíseo, se convierte así en el primer ministro con el mandato más breve de la historia de la V República, superando los 29 días de duración del efímero gobierno de Alain Poher en 1969.

La salida de Lecornu refleja el malestar creciente entre los aliados de Macron y las profundas divisiones dentro de la frágil coalición gubernamental. Varios dirigentes del partido Les Républicains (LR), socios clave del Ejecutivo, manifestaron este lunes su intención de romper con el gobierno.

El vicepresidente de LR, Julien Aubert, declaró en BFMTV que está «a favor de que nosotros no sigamos en el gobierno», aunque precisó que se someterá al resultado del debate interno previsto en el comité estratégico del partido. «Todas las opciones siguen sobre la mesa», añadió.

La ministra de Vivienda saliente, Valérie Létard, también anunció su negativa a reincorporarse al gabinete. En un mensaje publicado en LinkedIn, explicó que «ni en las prioridades declaradas ni en la composición del gobierno encuentro las señales necesarias para relanzar una auténtica política de vivienda». Létard afirmó además que, en el contexto actual, «no habría tenido la libertad necesaria para actuar de forma útil».

Fue reemplazada por el exministro de Presupuesto Éric Woerth, que asumirá también las carteras de Planificación Regional y Descentralización. El traspaso de poderes está previsto para las 14:00 horas de este lunes.