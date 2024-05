Dirigente iraní revela que su país ya dispone de la bomba nuclear

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro del Majlis (Asamblea Consultiva Islámica- Parlamento) ha revelado, en una entrevista, que Irán dispone ya de armas nucleares y que no lo anuncia para no meter miedo a sus aliados Rusia y China; incluso al resto del mundo.

Ardestani, de 63 años, representa a Isfahán en el actual Majlis y fue miembro del comité de Seguridad Nacional. Es profesor de ciencias políticas y miembro del cuerpo docente de la Universidad Abierta de Teherán y de la Universidad Imam Sadeq. Tiene un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, con especialización en la investigación del pensamiento político y la política exterior iraní.

“En efecto, queremos hacer saber gradualmente que hemos logrado [esto]… No queremos anunciarlo todo de una vez y asustar al mundo”. “No hay necesidad de informar a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) que tenemos una bomba nuclear", por lo que no informa de dónde se está construyendo la bomba, ni está proporcionando a la OIEA acceso a todas las instalaciones nucleares iraníes.

“En una situación en la que Irán está amenazado por sus enemigos, como Israel, que actúa contra él (a pesar de que Irán niega a Israel el derecho a existir y se esfuerza por eliminarlo), se requiere que Irán tome medidas una posición "pasiva", es decir, poseer armas nucleares para defensa y disuasión”, subraya.

Mostró su esperanza de que Rusia utilice su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para frustrar posibles sanciones a Irán por parte de Occidente una vez que se sepa que Irán tiene una bomba nuclear. Asimismo, Ardestani restó importancia a la posibilidad de nuevas medidas significativas contra Irán por la adquisición de una bomba nuclear, dado que ya ha sido objeto de todo tipo de sanciones.

Parece --señala Memri-- que en lugar de detonar un dispositivo nuclear para demostrar que Irán posee armas nucleares, los funcionarios iraníes han hablado en las últimas semanas de tener una bomba, con el objetivo de preparar a la opinión internacional para su anuncio de que la poseen y para templar cualquier oposición a esto. "Creo que el hecho de que Irán se vuelva nuclear obtendrá una aceptación gradual. Tan pronto como ingresas al club nuclear, tienen que aceptarte. Esta disuasión [proporcionada por la posesión de un arma nuclear] hace que el mundo se dé cuenta que respeta el papel de Irán. Ahora, la sabiduría de las masas en Estados Unidos entiende que Irán no puede ser ignorado", concluyó el dirigente iraní.