Dos cuerpos de rehenes israelíes recuperados por el Ejército en Gaza, Noa, de 19 años, y Yehudit, de 65

Los cuerpos de dos rehenes israelíes secuestradas por Hamás el 7 de octubre han sido recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, según un lacónico comunicado militar.

El jueves por la noche los israelíes se fueron a dormir con la noticia de que las tropas habían localizado el cuerpo de Yehudit Weiss en un edificio cercano al complejo hospitalario y amanecieron este viernes con la información de que habían recuperado el cuerpo de la cabo Noa Marciano en otro edificio adyacente a Al-Shifa, tres días después de que se revelara que había muerto en el cautiverio de Hamás.

Las FDI dijeron que tropas del 603º Batallón de la 7ª Brigada Blindada encontraron el cuerpo de Weiss, junto con equipo militar, incluidos rifles de asalto y lanzagranadas de mano antitanque pertenecientes a los terroristas que la habían mantenido cautiva.

Horas después el mismo batallón encontró el cuerpo de Noa Marciano, cuya muerte fue anunciada después de que Hamás difundiera un vídeo en el que aparecía la soldado cuatro días después de su secuestro identificándose, también a sus padres y pidiendo que se detuvieran los bombardeos sobre Gaza. El video después cortaba a un plano de ella muerta y con señales de violencia en el cuerpo, en la cabeza y los pies. El vídeo no ha sido difundido en los medios israelíes respetando el acuerdo tácito de no rendirse al terror psicológico de Hamás.

Los militares israelíes confirmaron que el cuerpo fue trasladado a Israel para su identificación. El hallazgo de ambos cuerpos se produjo mientras las tropas israelíes continúan buscando infraestructura de Hamás en el complejo hospitalario.

[[H4:«No olvidaremos ni perdonaremos»]]

Marciano, de 19 años, cumplía el servicio militar obligatorio en la unidad 414 del Cuerpo de Recolección de Inteligencia de Combate, servía en la base de las FDI del kibutz Nahal Oz cuando la localidad fue invadida por miembros de Hamás y la Yihad Islámica durante su ataque a las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. Vivía en la ciudad de Modiin y era la mayor de tres hermanos.

Su madre Adi dijo hoy en medio del llanto: «En nuestra última llamada telefónica [mientras se desarrollaba el ataque] no dijiste “¿Qué me pasará, cómo sobreviviré?”, sino más bien “¿Qué pasará con los nuevos soldados que llegaron hace sólo dos días?” En eso estabas pensando en esos momentos de terror». La madre añadió que «todos están dolidos por tu partida… Dejaste muchos toques de amor tras de ti. Ahora estás descansando, pero no pararemos. No olvidaremos ni perdonaremos». También agradeció «a todos los soldados que estuvieron allí y me trajeron a Noa».

[[H4:«Para reconstruirnos, necesitamos a nuestra Yehudit»]]

Yehudit Weiss, de 65 años, fue secuestrada por Hamás el 7 de octubre de su kibutz Be’erí. Su cuerpo fue encontrado el miércoles, pero el ejército lo anunció el jueves por la noche. Porque se encontraron armas en el edificio donde estaba su cuerpo, las FDI creen que sus captores lograron escapar antes de que llegaran los soldados.

Weiss estaba siendo tratada por un cáncer de mama diagnosticado hacía unos meses antes de ser capturada. Trabajaba en la guardería del kibutz, coordinaba actividades en el comedor y también se había especializado en enfermería. Ella y su marido, Shmulik, habían vivido en Be'erí durante décadas.

Shmulik estaba en la lista de desaparecidos durante los días posteriores al ataque del 7 de octubre, hasta que se identificó su cuerpo. La familia recibió la amarga noticia de su asesinato aproximadamente una semana después del ataque.

Cuatro de los cinco hijos de Yehudit también vivían en el kibutz, pero ellos y sus familias se salvaron después de haber permanecido encerrados en sus habitaciones seguras durante más de 13 horas.

La puerta del refugio de Yehudit y Shmulik fue acribillada a balazos durante el ataque. En un documento posterior encontrado en su casa dejado por terroristas de Hamás, las siguientes frases estaban escritas tanto en árabe como en hebreo: «Te mataré», «quítate los pantalones», «eres un prisionero», «tenemos rehenes» y «mataremos a los rehenes».

Las nueras de Yehudit, Tena y Zemer, la describieron la semana pasada en un informativo como una abuela activa y una madre amorosa y generosa, «el pegamento que mantiene unida a la familia», dijo Tena. «Para reconstruirnos, necesitamos a nuestra Yehudit», añadió.

Se cree que los grupos terroristas en Gaza mantienen como rehenes a unas 237 personas después de que las tomaron cautivas de las comunidades fronterizas el 7 de octubre. Hamás ha hecho repetidas afirmaciones que no se pueden comprobar de modo independiente de que algunos rehenes han muerto por ataques aéreos israelíes en Gaza.